Δείτε τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού για την 35η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε στα νικηφόρα αποτελέσματα κόντρα στη Μονακό και καλείται να αφήσει πίσω του αυτό το εντός έδρας ματς και να επικεντρωθεί σε αυτό που ακολουθεί.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν θα ταξιδέψει στη Σόφια της Βουλγαρίας όπου θα αναμετρηθεί με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Η έδρα της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη έχει φύγει από το Ισραήλ, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή κι έχει επιστρέψει στη Βουλγαρία.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 2 Απριλίου και ώρα 21:05.