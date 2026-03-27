Παναθηναϊκός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε στα νικηφόρα αποτελέσματα κόντρα στη Μονακό και καλείται να αφήσει πίσω του αυτό το εντός έδρας ματς και να επικεντρωθεί σε αυτό που ακολουθεί.
Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν θα ταξιδέψει στη Σόφια της Βουλγαρίας όπου θα αναμετρηθεί με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Η έδρα της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη έχει φύγει από το Ισραήλ, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή κι έχει επιστρέψει στη Βουλγαρία.
Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 2 Απριλίου και ώρα 21:05.
