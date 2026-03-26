Ο προπονητής της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ στο επίσημο podcast της Euroleague μίλησε για τη Βαλένθια, τον πρόεδρο Χουάν Ρόιγκ και τις προτάσεις που δεν δέχθηκε από τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα.

Με τον τίτλο του προπονητή της χρονιάς φλερτάρει και όχι άδικα ο προπονητής της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος είδε την ομάδα του να κερδίζει δυο φορές τον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν, κάτι που έχει επιτύχει μόνο η Μονακό.

Ο Ισπανός τεχνικός μετά τους Τσάβι Πασκουάλ και Ντζανάν Μούσα, αποτέλεσε τον τρίτο καλεσμένο του Euroleague&Friends, του επίσημου podcast της Euroleague.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ επισήμανε πως προσπάθησε να διαμορφώσει το ρόστερ, εστιάζοντας περισσότερο στις ανάγκες της ομάδας παρά στο να φέρει μεγάλα ονόματα.

Κρίνοντας από τα αποτελέσματα, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την επιτυχία αυτής της προσέγγισης. Ο έμπειρος τεχνικός εξηγεί γιατί επέλεξε το στυλ παιχνιδιού που προτιμά η Βαλένθια, το οποίο απευθύνεται τόσο στους δικούς της οπαδούς όσο και στους αντιπάλους που αγαπούν το καλό μπάσκετ.

«Είμαι ευχαριστημένος πάνω απ' όλα με τη δουλειά που γίνεται μέρα με τη μέρα, αλλά δεν πρέπει να μένουμε πολύ σε αυτά που έχουμε ήδη πετύχει. Ο σύλλογος έχει τη φιλοδοξία να ανταγωνιστεί τους καλύτερους, τόσο στην Liga Endesa, όσο και στην Euroleague» υποστήριξε ο Ισπανός προπονητής.

Η συζήτηση στράφηκε και γύρω από τον Χουάν Ρόιγκ, ιδιοκτήτη της Βαλένθια: «Προσπάθησα να τον πείσω λέγοντας ότι αν νικήσουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης ή την Μπαρτσελόνα με 61-60, ο στόχος θα πρέπει να είναι η νίκη με 104-102». Αναφέρθηκε στον Ρόιγκ ως έναν από τους κύριους λόγους για την τρέχουσα επιτυχία του συλλόγου: «Θέλει οι επενδύσεις του να αποφέρουν καρπούς. Πρέπει να του είμαστε ευγνώμονες . Δεν είναι απλώς κάποιος που επενδύει τα χρήματά του. Το απολαμβάνει πραγματικά και είναι παθιασμένος με αυτό».

Όσον αφορά το αγωνιστικό στυλ της Βαλένθια, υπογράμμισε: «Δεν έχουμε εφεύρει τίποτα, απλώς έχουμε δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε ορισμένες πτυχές του παιχνιδιού. Δεν θέλουμε να αποτελούμε παράδειγμα, ούτε θέλουμε να παίρνουμε τα εύσημα».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το αν έχει δεχθεί πρόταση από τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα ή οποιαδήποτε άλλη κορυφαία ομάδα της EuroLeague, απάντησε: «Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι όχι. Ήμουν πολύ χαρούμενος που προπονούσα στην Γκραν Κανάρια, τη Μανρέσα, την Μπασκόνια... Ένιωσα μια ισχυρή σύνδεση με αυτές τις ομάδες. Η Βαλένθια μου έδωσε την ευκαιρία να βελτιωθώ. Τα πράγματα έχουν συμβεί όπως έχουν συμβεί και δεν μου λείπει τίποτα. Είμαι εξαιρετικά περήφανος για τις ομάδες στις οποίες έχω εργαστεί. Πάντα λέω στα παιδιά μου και στη γυναίκα μου: "Είμαστε μισθοφόροι, ξέρετε, θα συνεχίσουμε να προχωράμε γιατί έτσι είναι ο κόσμος". Ποτέ δεν ήμουν σε μια ομάδα σκεπτόμενος ότι θα έπρεπε να είμαι σε μια άλλη».

