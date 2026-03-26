Η Παρτίζαν θα φιλοξενήσει τη Βαλένθια για την 33η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ζαν Μοντέρο να μην είναι στη διάθεση των Ισπανών.

Συγκεκριμένα ο 22χρονος γκαρντ αποχώρησε τραυματίας με πρόβλημα στο χέρι, από τον αγώνα της Βαλένθια με τον Ολυμπιακό στην τελευταία επίθεση της ομάδας του και δεν θα μπορεί να ενισχύσει το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μ.ο 13.2 πόντους, 4.5 ασίστ και 2.9 ριμπάουντ σε 28 αναμετρήσεις με τη φανέλα της Βαλένθια στην EuroLeague.