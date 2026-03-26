Ο Παναθηναϊκός μετράει τρεις σερί νίκες στην Euroleague και το Gazzetta στέκεται στην επίδραση των Ναν, Χέιζ-Ντέιβις και Όσμαν, οι οποίοι κάνουν την διαφορά και που αποδεικνύεται περίτρανα με τη γλώσσα των αριθμών.

Είναι γεγονός ότι μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 86-80 στις 6 Μαρτίου, ο Παναθηναϊκός είχε βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Συγκεκριμένα είχε ρίξει το ρεκόρ του στο 16-14 ύστερα από 30 παιχνίδια, με αποτέλεσμα η ανησυχία να κάνει την εμφάνιση της όσον φορά τη συνέχεια και τους στόχους της ομάδας στην τελική κατάταξη της κανονικής περιόδου.

Αν μη το άλλο το αβαντάζ της έδρας είχε απομακρυνθεί, η εξάδα φάνταζε δύσκολη υπόθεση με βάση το πρόγραμμα που ακολουθούσε και ήταν κάτι παραπάνω από αναγκαίο να «βγουν μπροστά» οι προσωπικότητες της ομάδας. Έπρεπε να γυρίσει ο διακόπτης και ο Παναθηναϊκός να αρχίσει να «χτίζει» ένα νικηφόρο σερί.

Όπερ και εγένετο. Στα τρία επόμενα παιχνίδια οι «πράσινοι» άρχισαν να ανεβάζουν στροφές και να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέτρησαν τρεις σερί νίκες απέναντι στην Ζάλγκιρις Κάουνας και Ερυθρό Αστέρα στο «Telekom Center Athens» όπως επίσης και στο (ουδέτερο έδαφος του) Σαράγεβο με αντίπαλο την Ντουμπάι.

Πλέον το ρεκόρ του Παναθηναϊκού ανέβηκε στο 19-14 και ταυτόχρονα αναπτερώθηκαν και οι ελπίδες για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην κανονική περίοδο. Πρώτος (και πιο ρεαλιστικός) στόχος είναι η είσοδος στην εξάδα η οποία και εξασφαλίζει την απευθείας συμμετοχή στα φετινά playoffs αν και στο πίσω μέρος του μυαλού μπορεί να υπάρχει ακόμα το αβαντάζ της έδρας.

Άλλωστε με ένα νικηφόρο σερί έως και το τέλος της regular season, το «τριφύλλι» μπορεί να ελπίζει βάσιμα στην είσοδο στην τετράδα αν και μέχρι στιγμής προέχει η Μονακό (27/3, 21:15) όπου θα διεκδικήσει την 4η συνεχόμενη νίκη.

Σκόραραν 56,3 πόντους μέσο όρο

Και πώς θα το καταφέρει αυτό; Εάν και εφόσον συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία οι Ναν, Όσμαν και Χέιζ-Ντέιβις και μπει για τα καλά στην εξίσωση και ο Ματίας Λεσόρ, ο Παναθηναϊκός έχει κάθε λόγο να το πιστεύει.

Οι τρεις πρώτοι είναι εκείνοι που «κουβάλησαν» στις πλάτες τους τον Παναθηναϊκό σε αυτά τα τρία ματς έχοντας κάνει (και με το παραπάνω) την διαφορά. Μια ματιά στους αριθμούς φτάνει και περισσεύει για να αποδείξει του λόγου του αληθές.

Οι τρεις τους έχουν σημειώσει το 60% των πόντων της ομάδας τους, δηλαδή 56,3 κατά μέσο όρο από τους συνολικά 93,6 απέναντι σε Ζάλγκιρις, Ερυθρό Αστέρα και Ντουμπάι.

Και όχι μόνο έχουν κάνει την διαφορά επιθετικά, αλλά συνδύασαν την εν λόγω επίδοση με τρομερά ποσοστά ευστοχίας. Συγκεκριμένα έχουν μετρήσει 64% στα δίποντα (38/59) την ώρα που όλοι υπόλοιποι είχαν 46,8% (με 30/64), 53% στα τρίποντα (με 37,5% οι υπόλοιποι) και 92% στις βολές με 33/36.

Δείτε τον χαρακτηριστικό πίνακα από την επίδραση των Κέντρικ Ναν, Νάιζελ Χέιζ-Ντέιβις και Τσέντι Όσμαν σε αυτά τα τρία παιχνίδια.