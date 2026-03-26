Ναν: «Ο στόχος μας είναι μπούμε στα play-offs και μετά ο τίτλος»

Για την αναμέτρηση κόντρα στη Μονακό, αλλά και για τον στόχο του Παναθηναϊκού μίλησε στις δηλώσεις του ο Κέντρικ Ναν.

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Μονακό (27/03, 21:15), με τον Κέντρικ Ναν στις δηλώσεις του να αναφέρεται στην αναμέτρηση με τους Γάλλους.

Επίσης μίλησε και για τον στόχο των «πρασίνων» τη φετινή χρονιά, ενώ τόνισε πως η ομάδα του είναι σε καλό μομέντουμ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κέντρικ Ναν:

«Θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Έχουμε πολύ καλό μομέντουμ. Περιμένουμε πολλή καλή ενέργεια. Η Μονακό είναι εξαιρετική ομάδα και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Έχουμε αυτοπεποίθηση κινούμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και αυτό είναι σημαντικό για εμάς.

Ο στόχος είναι μπούμε στα play-offs σε όποια θέση και αν είναι και αν τα καταφέρουμε μετά είναι ο τίτλος. Τώρα όμως έχουμε το παιχνίδι με τη Μονακό».