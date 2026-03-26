Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR Έργκιν Άταμαν αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Τζέριαν Γκραντ και τη συμμετοχή του στο ματς της Παρασκευής (27/3, 21:15) με τη Μονακό.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Ντουμπάι στη Βοσνία, είναι έτοιμος για το πολύ σημαντικό παιχνίδι της Παρασκευής (27/3, 21:15) με την Μονακό στο Telekom Center Athens για την 34η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Τούρκος τεχνικός μίλησε μια ημέρα πριν τον αγώνα με τους μονεγάσκους για την κατάσταση του Τζέριαν Γκραντ, που είναι εξαιρετικά αμφίβολος, αλλά και για την βαρύτητα των αγώνων από ‘δω και πέρα στην οποία έφερε ως παράδειγμα ακόμη και το γιό του.

«Κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς. Έχουμε τρεις σερί νίκες, αλλά χάσαμε πολλά παιχνίδια μέσα στη σεζόν. Κάθε παιχνίδι είναι κρίσιμο. Χάσαμε στο Μονακό. Όπως στα προηγούμενα παιχνίδια που παίξαμε στην έδρα μας, το σταφ, οι παίκτες, ο κόσμος, πρέπει να είμαστε πολύ επιθετικοί. Πρέπει να νικάμε αυτούς τους τελικούς» δήλωσε ο Έργκιν Άταμαν για την αναμέτρηση με τη Μονακό.

Όσον αφορά τη συμμετοχή του Τζέριαν Γκραντ στην αναμέτρηση με τους μονεγάσκους, μετά τον τραυματισμό του στο χέρι, εξήγησε: «Δεν είμαι σίγουρος γι’ αυτό. Αύριο το πρωί θα δοκιμάσει. Θα είναι δύσκολο, έχει ένα μικρό κάταγμα στο χέρι. Δεν έχουμε χρόνο τώρα. Δεν έχουμε δικαιολογίες. Και ο γιος μου ο Σαρπ να έπαιζε αύριο, θα έπρεπε να πάρουμε το παιχνίδι».

Τέλος, για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, που αποχώρησε πριν το τέλος της προπόνησης, υπογράμμισε: «Δεν ξέρω, θα πάρω τα νέα από τον γιατρό, έχει έναν τραυματισμό στην προπόνηση, θα δούμε πόσο σοβαρός θα είναι».



