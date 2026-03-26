Ερυθρός Αστέρας: MVP της αγωνιστικής ο Μονέκε στη Euroleague
Ο Τσίμα Μονέκε πραγματοποίησε μεγάλη εμφάνιση και οδήγησε τον Ερυθρό Αστέρα στη νίκη στην παράταση (108-100) επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια για την 33η αγωνιστική της Euroleague.
Τα όσα έκανε στο παρκέ χάρισαν στην ομάδα του μια κομβική νίκη ενόψει της συνέχειας, ενώ ο ίδιος αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής. Ο παίκτης των Σέρβων ήταν ασταμάτητος και είχε 22 πόντους στην αναμέτρηση.
Εκτός από αυτό, μέτρησε 6/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, αλλά και 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Ένας ποιοτικός παίκτης που είναι απαραίτητος στα σχέδια του Ερυθρού Αστέρα.
⭐️ @Chimdogg_ gave it his all and earns himself the Round 33 MVP— EuroLeague (@EuroLeague) March 26, 2026
