Το σχήμα με τον Τζέριαν Γκραντ στην θέση του οργανωτή και τους Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Τσέντι Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ματίας Λεσόρ, άλλαξε τα πάντα για τον Παναθηναϊκό AKTOR που επέστρεψε από το -12 (41-29 στο 14.30’’) με τη Ντουμπάι για να φτάσει στη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR για να φτάσει στη νίκη (107-104) επί της Ντουμπάι για την 33η αγωνιστική της Euroleague, χρειάστηκε να βάλουν φαρδιά πλατιά την «σφραγίδα» τους κυρίως ο Κέντρικ Ναν με μεγάλα σουτ και στη συνέχεια ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Οι δυο Αμερικανοί των «πρασίνων» ουσιαστικά «κουβάλησαν» την ομάδα στην τελευταία περίοδο και την οδήγησαν σ’ ένα σημαντικό «διπλό» στην προσπάθεια που κάνει για να πετύχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην βαθμολογία εν όψει των playoffs.

Ωστόσο, μέχρι να φτάσει ως εκεί η ελληνική ομάδα χρειάστηκε η έμπνευση του Έργκιν Άταμαν, ο οποίος επέλεξε ένα σχήμα που δεν έχει συνηθίζει να επιστρατεύει στα παιχνίδια, προκειμένου να δυσκολέψει τη ζωή των παικτών της Ντουμπάι και να μην σκοράρουν με την ίδια ευχέρεια που το έκαναν στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, όπου η διαφορά έφτασε και στο +12 (41-29 στο 14.30’’). Ουσιαστικά δημιούργησε τη δική του... ασπίδα στα πρότυπα της ελληνικής αεράμυνας καθιστώντας απροσπέλαστο τον «πράσινο θόλο» για την επίθεση της Ντουμπάι.

Ο Τούρκος τεχνικός έβαλε στο παρκέ ένα σχήμα με τον Τζέριαν Γκραντ στη θέση του οργανωτή και τέσσερις φόργουορντ (Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Τσέντι Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και εναλλάξ στη θέση του σέντερ τον Ματίας Λεσόρ και τον Ντίνο Μήτογλου).

Με αυτό το σχήμα ο Άταμαν πέτυχε να «μικρύνει» το γήπεδο για την Ντουμπάι χρησιμοποιώντας μεγάλο μέγεθος και μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να βρήκε σκορ ο αντίπαλος, αλλά οδηγήθηκε και σε λάθος αποφάσεις μέσα από την πίεση που άσκησαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR. Σ’ ένα σχήμα που μπορεί να είχε δυνατότητα στο σκοράρισμα, αλλά ήταν μια πεντάδα με καθαρά αμυντική προσήλωση εκείνη τη στιγμή.

Μικραίνοντας το γήπεδο και κλείνοντας τους διαδρόμους οι παίκτες του «τριφυλλιού» μέσα από την άμυνα με αλλαγές θα μπορούσε να πει κανείς πως θα είχαν μειονέκτημα στο ριμπάουντ, αλλά λόγω του μεγάλου μεγέθους της πεντάδας δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Έτσι, μπόρεσε να τρέξει στο ανοικτό γήπεδο και να βρει εύκολους πόντους κυρίως με τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο τρίτο δεκάλεπτο και κουβάλησε για κάποια λεπτά επιθετικά την ομάδα του.

Ουσιαστικά το πολύ ψηλό σχήμα του Έργκιν Άταμαν λειτούργησε σαν... παζλ, καθώς ο ένας παίκτης συμπλήρωνε τον άλλο στην πεντάδα και την ίδια στιγμή ήταν στον πάγκο οι Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας και Τι Τζέι Σορτς.

Μικραίνοντας το γήπεδο, κλείνοντας τους χώρους και επιτυγχάνοντας πολλά deflection οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR μπορεί να μην είχαν έναν Decision Maker, αλλά μπόρεσαν παίρνοντας τα ριμπάουντ να τρέξουν στο ανοικτό γήπεδο και να αξιοποιήσουν το παιχνίδι του Όσμαν και του Χέιζ-Ντέιβις, πριν μπει ξανά και βάλει... φωτιά ο Κέντρικ Ναν στο γήπεδο οδηγώντας τους «πράσινους» στη νίκη.

Από τη στιγμή που έφερε τον αγώνα σε ισορροπία στην τελευταία περίοδο ο Έργκιν Άταμαν, έπαιξε με τους Κώστα Σλούκα, Κέντρικ Ναν, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο «5». Με μια αλλαγή που επιχειρούσε δίνοντας ανάσες στον Σλούκα με τον Γκραντ που είχε κάνει νωρίτερα πολύ δουλειά έβγαλε το τελευταίο δεκάλεπτο.

Η επίδραση του Άταμαν στη συγκεκριμένη νίκη ήταν σημαντική, καθώς βγήκε από το δικό του comfort zone και δοκίμασε όλα τα «όπλα» που είχε στη «φαρέτρα» του, ώστε να πάρει το καλύτερο δυνατό από τον κάθε παίκτη και το πέτυχε.

Βέβαια, όλα αυτά συνέβησαν έχοντας ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, την απλότητα με την οποία σκοράρει ο Κέντρικ Ναν από κάθε σημείο και με όση πίεση και αν του ασκηθεί από τον αντίπαλο. Τώρα κιόλας που έχει δίπλα του έναν ακόμη πολύ ποιοτικό παίκτη, τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις θα απελευθερωθεί ακόμη περισσότερο, ώστε να μπορέσει να οδηγήσει την ομάδα του στο μάξιμουμ των νικών οδεύοντας στο φινάλε της κανονικής περιόδου της Euroleague.

