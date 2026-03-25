Ο Πέδρο Μαρτίνεθ θα κάθεται στον πάγκο της Βαλένθια μέχρι το 2028, συνεχίζοντας την εξαιρετική δουλειά του.

Η Βαλένθια πήρε το θρίλερ κόντρα στον Ολυμπιακό το βράδυ της Τρίτης και τον κυνηγάει για να του πάρει και την 2η θέση στη regular season. Χαρμόσυνα μαντάτα για την ισπανική ομάδα, μια μέρα μετά τη σημαντική νίκη.

Οι νυχτερίδες ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας με τον Πέδρο Μαρτίνεθ μέχρι το 2028. Ένας προπονητής που κάνει εξαιρετική δουλειά στη Βαλένθια, κάνοντας τον κόσμο να ονειρεύεται σπουδαία πράγματα και στη Euroleague μετά την πορεία στο περσινό ισπανικό πρωτάθλημα που πήγε μέχρι τους τελικούς.

Διανύει αυτή τη στιγμή την τέταρτη σεζόν του ως προπονητής της ομάδας. Έχει γίνει ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες (184) και τα περισσότερα ματς στον πάγκο με 254. Έχει επίσης φτάσει στο ορόσημο του να είναι ο πρώτος προπονητής που κερδίζει περισσότερους από έναν τίτλους με την ανδρική ομάδα, προσθέτοντας το Endesa Supercup του 2025 στον τίτλο του πρωταθλήματος του 2017.

Το συνολικό ρεκόρ του Πέδρο Μαρτίνεθ με τη Βαλένθια είναι 184–67, που αντιπροσωπεύει ποσοστό νικών 73,3%, γεγονός που τον καθιστά τον προπονητή με το υψηλότερο ποσοστό νικών στην ιστορία του συλλόγου.