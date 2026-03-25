Τον «πλήγωσαν» τα μικρά πράγματα

Ο Γιάννης Πάλλας γράφει για την ήττα του Ολυμπιακού από τη Βαλένθια στη Roig Arena για την 33η αγωνιστική της Euroleague που ήρθε στις λεπτομέρειες.

Ο Ολυμπιακός έχασε (85-84) ένα δικό του παιχνίδι στη Roig Arena από τη Βαλένθια για την 33η αγωνιστική της Euroleague, στο οποίο είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης. Κι αν οι δυο φάσεις στο φινάλε ήταν εκείνες που καθόρισαν το νικητή με τον Ζαν Μοντέρο να κερδίζει το φάουλ από τον Εβάν Φουρνιέ (ο Ντε Λαρέα ευστόχησε στις δυο ελεύθερες βολές) και στη συνέχεια τον Γάλλο σούπερ σταρ των «ερυθρολεύκων» να αστοχεί υπό την πίεση του Σέρχιο Ντε Λαρέα, προηγήθηκαν τα μικρά πράγματα στα τελευταία λεπτά που έδωσαν «οξυγόνο» στους Ισπανούς και τους έκαναν να πιστέψουν πως μπορούν να κερδίσουν.

Το λάθος του Φρανκ Νιλικίνα στο τελευταίο λεπτό και ορισμένες επιθέσεις που καθυστέρησαν να εκτελεστούν από τους «ερυθρόλευκους» οδήγησαν στην ανατροπή του σκηνικού σ’ ένα παιχνίδι που είχε μπόλικες ευκαιρίες ο Ολυμπιακός για να το τελειώσει επιτυχώς.

Πάντως, η αλήθεια είναι πως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που έχασε για δεύτερη φορά (είχε ηττηθεί και στο ΣΕΦ) από την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ φάνηκε να δυσκολεύεται αρκετά όταν πιέζεται πολύ στα γκαρντ και ταυτόχρονα ο αντίπαλος «πληρώνει» με το... ίδιο νόμισμα τον Ολυμπιακό, όσον αφορά τη σκληράδα στην άμυνα.

Από τη στιγμή που οι Ισπανοί απάντησαν με την ίδια ένταση στην πιεστική άμυνα της ελληνικής ομάδας, το παιχνίδι έκλεισε, ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αποτελούσαν το σημείο αναφοράς και την ασφάλεια των «ερυθρολεύκων» στο πρώτο ημίχρονο. Ο ένας από την περιφέρεια και ο άλλος στο «ζωγραφιστό», όπου έμοιαζε ανίκητος.

Ο Τάισον Γουόρντ που ανέβασε την ποιότητα της άμυνας με την παρουσία του, ήταν ένας «άσος στο μανίκι» του Γιώργου Μπαρτζώκα, προκειμένου να κυριαρχήσει στο παρκέ ο Ολυμπιακός. Και η τακτική έφερε αποτέλεσμα, καθώς οδηγήθηκε από την πολύ καλή άμυνα σε κακές επιλογές και πολλά λάθη (18 συνολικά) η Βαλένθια, η οποία έμοιαζε ευάλωτη στο παιχνίδι μισού γηπέδου και έπαιρνε... οξυγόνο όταν έβρισκε τρόπο να ανοίξει το παιχνίδι και να αξιοποιήσει το επιθετικό τρανζίσιον.

Ο Εβάν Φουρνιέ πήρε μεγάλα σουτ, όπως το τρίποντο που έβαλε σε θέση... οδηγού τους «ερυθρόλευκους» στα τελευταία δευτερόλεπτα (83-84), όμως σ’ εκείνο το σημείο οι Ισπανοί είχαν φέρει τον αγώνα στα μέτρα τους. Με την σκληράδα στην άμυνα και την αθλητικότητα τους μπόρεσαν να «ματσάρουν» την εμπειρία και την ποιότητα του Ολυμπιακού που σπατάλησε αρκετές κατοχές με κακές επιθέσεις στην τελευταία περίοδο και λάθη που έδιναν «ανάσες» και διέξοδο στον τρόπο που έκανε επίθεση η Βαλένθια.

Είναι προφανές πως «διαβάζοντας» τα μηνύματα της ήττας από τους Ισπανούς ο Ολυμπιακός θα πορευτεί με περίσσια ωριμότητα στη συνέχεια, καθώς πλέον χρειάζεται σταθερά βήματα για να «κλειδώσει» το πλεονέκτημα για το οποίο πασχίζει από την αρχή της χρονιάς.

