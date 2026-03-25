Φουρνιέ: «Γλίστρησα στο τελευταίο σουτ»
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 85-84 στην Ισπανία, με τον Εβάν Φουρνιέ στις δηλώσεις του στην κάμερα της NOVA να αναφέρεται στην ήττα της ομάδας του.
Επίσης ο Γάλλος γκαρντ μίλησε και για την τελευταία φάση και το σουτ στο φινάλε.
Αναλυτικά όσα είπε ο Εβάν Φουρνιε:
Κρίθηκε στο τέλος το ματς. Παίξαμε καλά απόψε. Δώσαμε μερικά ριμπάουντ, κάναμε φάουλ. Η Βαλένθια είναι καλή ομάδα, πάλεψε σκληρά».
Για το φάουλ του στο φινάλε: «Το ματς τελείωσε, δεν έχει σημασία. Πέρασε τώρα».
Για την τελευταία φάση: «Γλίστρησα και βγήκα εκτός ισορροπίας. Μπήκα στο ζωγραφιστό, θα έπρεπε να σταματήσω αντί να πηδήξω. Ήταν δύσκολο σουτ. Γλίστρησα. Είχαμε 2,9”, έπρεπε να κάνω κάτι καλύτερο».
Για το ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει ομάδα της πρώτης δεκάδας εκτός έδρας πέρα από τον Παναθηναϊκό: «Είναι αυτό που είναι. Έχουμε ακόμα μία ευκαιρία. Έχουμε τέσσερα ματς ακόμα. Πρέπει να τα κερδίσουμε. Δεν νιώθουμε καλά. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε».
