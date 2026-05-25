Μπαφές στο Gazz Floor: «Έτσι χτίστηκε ο Ολυμπιακός, ό,τι ζητούσαμε το πρωί, το είχαμε το μεσημέρι... »

Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 2025-26 κατακτώντας το πολυπόθητο τρόπαιο της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85.

Ο αθλητικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές, φιλοξενήθηκε στον αέρα της εκπομπής «Gazz Floor by Novibet» και μίλησε μετά τη σπουδαία κατάκτηση των Πειραιωτών.

«Ψάχνουμε να βρούμε το τρόπαιο, νομίζω πως βρίσκεται στο σπίτι του Βεζένκοβ, σε μια φωτογραφία το είδαμε κι εμείς εκεί το είδαμε. Τα τελευταία πέντε χρόνια η ομάδα έχει δημιουργήσει έναν πολύ δυνατό κορμό, τον οποίο διατήρησε με μικρές αλλά πολύ στοχευμένες αλλαγές και προσθήκες, ώστε σταδιακά να χτιστεί η ομάδα που θα έφτανε τελικά στην κορυφή. Βέβαια, δεν τα καταφέρνεις πάντα. Παίζουν ρόλο και οι συνθήκες, αλλά και η τύχη. Για παράδειγμα, μετά το Κάουνας χάσαμε τον Σάσα. Παρ’ όλα αυτά επιστρέψαμε ξανά σε Final Four, κρατήσαμε τον βασικό κορμό και έγιναν σημαντικές κινήσεις, όπως η προσθήκη του Φουρνιέ.

Πρέπει όμως να έχεις και τις συνθήκες με το μέρος σου. Ο Κόρι Τζόσεφ δεν είχε τις συνθήκες που ήθελε στη Μονακό και ήρθε σε εμάς, όπως και ο Τζόουνς μετά τη δύσκολη κατάσταση που βίωσε στην Παρτίζαν. Βέβαια, δεν αρκεί μόνο να προκύπτουν δυσκολίες αλλού. Η διάθεση των προέδρων να στηρίξουν την προσπάθεια δεν σταμάτησε ποτέ. Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε όλοι ότι η EuroLeague που ζούμε σήμερα δεν έχει καμία σχέση με εκείνη του 2012.

Μάλιστα, είχαμε κάνει όλοι μαζί μια μεγάλη συζήτηση στο ξενοδοχείο για το πόσο διαφορετικά είναι πλέον τα δεδομένα, τόσο στους αγώνες όσο και στις προπονήσεις. Αν δεν εξελιχθείς, βουλιάζεις. Εμείς καταφέραμε να είμαστε μέσα στη νέα τάξη πραγμάτων, να ακολουθούμε τις εξελίξεις και να προσπαθούμε συνεχώς να βρούμε τι χρειάζεται για να παραμείνουμε στο υψηλότερο επίπεδο.

Δεν είναι μόνο οι παίκτες που ήρθαν. Οι φυσικοθεραπευτές από τρεις έγιναν πέντε το καλοκαίρι. Με βάση την εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς, κρίθηκε ότι χρειάζονταν περισσότερα χέρια και οι πρόεδροι δεν το σκέφτηκαν ούτε στιγμή. Το ζητήσαμε το πρωί και το μεσημέρι είχε ήδη γίνει πράξη.

Πρέπει να ακολουθείς τις εξελίξεις. Ο χρόνος και τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς και δεν γίνεται να μένεις πίσω. Και φυσικά υπάρχει ο κόσμος, που δεν σταμάτησε ποτέ να είναι δίπλα μας. Όταν πάνω από 50.000 φίλαθλοι έχουν βρεθεί στα τελευταία Final Four και χθες υπήρχαν άλλοι 18.000, μιλάμε ουσιαστικά για σχεδόν 60.000 ανθρώπους που ακολουθούν την ομάδα.

Ποτέ δεν νιώσαμε πίεση από τον κόσμο. Και ειδικά φέτος δεν υπήρξε ούτε ένας άνθρωπος που να μας έκανε να αισθανθούμε βάρος. Αντίθετα, μας ενθάρρυναν συνεχώς. Αυτό σου δημιουργεί μια σιγουριά, γιατί ξέρεις ότι θα είναι πάντα εκεί. Για τον κόσμο, ο Ολυμπιακός είναι η ζωή του, είναι το παιχνίδι του.

Ο Ολυμπιακός πλέον μπαίνει στο σπίτι του ως πρωταθλητής Ευρώπης. Ένα πραγματικό στολίδι, με το γήπεδο να ανανεώνεται συνεχώς και να γίνονται νέες εργασίες, όπως είπε και ο πρόεδρος, ώστε να φτάσει στο επίπεδο που όλοι οραματίζονται».