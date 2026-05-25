Μπαφές στο Gazz Floor για μεταγραφές και ΣΕΦ: «Η... τρέλα των προέδρων δεν έχει ταβάνι!»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας τη EuroLeague της σεζόν 2025-26 μετά τη νίκη του επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό.

Λίγες ώρες μετά τη σπουδαία επιτυχία των «ερυθρόλευκων», ο αθλητικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές, μίλησε στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» μεταξύ άλλων για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού, αλλά και για όλα όσα ισχύουν με το ΣΕΦ.

«Ο Ολυμπιακός πλέον επιστρέφει στο σπίτι του ως πρωταθλητής Ευρώπης. Το ΣΕΦ είναι ένα πραγματικό στολίδι και θα συνεχίσει να αναβαθμίζεται, με νέες εργασίες και παρεμβάσεις, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος, ώστε να φτάσει στο επίπεδο που όλοι οραματιζόμαστε. Σίγουρα ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να αγωνιστεί εκτός έδρας για τους πρώτους μήνες της νέας σεζόν, πιθανότατα για τρεις με τέσσερις μήνες. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμη στο πού θα παίζει η ομάδα, όμως βρισκόμαστε στην τελική ευθεία των αποφάσεων. Από αύριο, για να μην πω από σήμερα, επιστρέφουμε ξανά στο γήπεδο και στα ραντεβού που “τρέχουν”. Είναι πολύ δύσκολο να πάρεις αποφάσεις για ένα τόσο μεγάλο project όπως είναι το νέο ΣΕΦ.

Για το πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει συγκέντρωση μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία, θεωρώ πως θα το διαχειριστούμε όλοι μαζί. Ο Βεζένκοβ έδωσε ήδη το σύνθημα για το πρωτάθλημα. Ήμουν και το 2012 στην ομάδα και θυμάμαι πως αντίστοιχη ήταν και τότε η επόμενη μέρα μετά τον τελικό. Τώρα μπροστά μας υπάρχουν οι ημιτελικοί και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ας το χαρούν για δύο μέρες και μετά συνεχίζουμε.

Για τις μεταγραφές δεν θα βγάλουμε κάποια είδηση αυτή τη στιγμή. Ο σχεδιασμός της ομάδας δεν σταματά ποτέ και γι’ αυτό ήμασταν προετοιμασμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ο Ολυμπιακός θα παρουσιαστεί ακόμη πιο ενισχυμένος, το έχουν πει όλοι, τόσο οι πρόεδροι όσο και ο προπονητής. Η τρέλα των προέδρων δεν έχει ταβάνι και η ομάδα θα βρίσκεται πάντα στο υψηλότερο επίπεδο.

Αν κάποιος μου έλεγε πριν από χρόνια ότι θα ζούσαμε όλα αυτά και θα περνούσαμε όσα περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια για να φτάσουμε εδώ, θα το υπέγραφα αμέσως. Αυτή η επιτυχία μας έδωσε τεράστια δύναμη για τη συνέχεια. Οι σχέσεις που υπάρχουν μέσα στα αποδυτήρια έπαιξαν τεράστιο ρόλο. Μετά το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα έγινε ένα meeting όπου ειπώθηκαν όμορφα αλλά και σκληρά πράγματα. Όλοι έπρεπε να κάνουμε ένα βήμα πίσω για το καλό της ομάδας και αυτό φάνηκε στο τέλος. Ο Φρανκ, παρότι έμεινε εκτός δωδεκάδας, πανηγύριζε σαν μικρό παιδί. Το ίδιο και ο Μόρις με τον Φαλ, που ήταν σαν τρελαμένοι. Ο Γιαννούλης επίσης… Ένα παιδί που όλοι αγαπάμε για τον χαρακτήρα του και για όσα δίνει καθημερινά στην ομάδα».