Ο Τσέντι Όσμαν ήταν ικανοποιημένος από τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ντουμπάι BC και αποκάλυψε τα λόγια του Εργκίν Άταμαν.

Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο «διπλό» στο Σαράγεβο απέναντι στην Ντουμπάι BC επικρατώντας με 104-107 έχοντας για πρωταγωνιστές τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο τέταρτο δεκάλεπτο και τον Τσέντι Όσμαν στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Τούρκος φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, (3/4 τρίποντα), 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 31'27 λεπτά συμμετοχής και αποκάλυψε τι έχει πει ο Έργκιν Άταμαν στους παίκτες του.

«Παίζαμε με μία πολύ καλή ομάδα. Ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, παίζουν πολύ καλό μπάσκετ. Είναι πολύ καλή επιθετική ομάδα. Αλλά απόψε δείξαμε τον πραγματικό χαρακτήρα μας. Κάναμε καλό παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο σε εκτός έδρας παιχνίδι, αλλά το κάναμε απόψε. Συγχαρητήρια σε όλους».

Για το αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να κερδίσει και τα επόμενα ματς: «Πρέπει. Όπως έχει πει και ο κόουτς, κάθε ματς είναι σαν τελικός για εμάς. Πρέπει να πάρουμε όσες νίκες μπορούμε. Να κρατήσουμε αυτό το υψηλό επίπεδο απόδοσης και να κερδίσουμε όσα περισσότερα ματς μπορούμε».