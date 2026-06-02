Προβλήματα και στον Παναθηναϊκό: Χωρίς Σλούκα και Ρογκαβόπουλο η τελευταία προπόνηση εν όψει Ολυμπιακού
O Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό την Τετάρτη (21:00, live Gazzetta, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) και θέλει να πετύχει το break, παίρνοντας προβάδισμα στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL.
Οι πράσινοι έκαναν την τελευταία τους προπόνηση ενόψει του Game 1 και ο Έργκιν Αταμάν δεν είχε στη διάθεση του για το κανονικό πρόγραμμα τους Κώστα Σλούκα και Νίκο Ρογκαβόπουλο. Οι δύο παίκτες έκαναν ατομικό.
O Σλούκας είχε επιστρέψει στη δράση μετά από 38 ημέρες απουσίας στο Game 1 κόντρα στον ΠΑΟΚ και τη νίκη του Παναθηναϊκού στην παράταση, ωστόσο δεν αγωνίστηκε στο Game 2 των ημιτελικών στην Πυλαία.
Δείτε το video του Gazzetta
☘️ Χωρίς Σλούκα και Ρογκαβόπουλο η προπόνηση του Παναθηναϊκού ενόψει του πρώτου τελικό με τον Ολυμπιακό#paobc pic.twitter.com/Iono8QCL0m— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 2, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Μήτογλου για «γκάζια» Γιαννακόπουλου: «Θα ήθελα ό,τι έχει αναφερθεί στην προπόνηση να μείνει εντός των αποδυτηρίων»
- Ο Άταμαν ενημέρωσε για την κατάσταση Σλούκα και Ρογκαβόπουλου!
- Άταμαν: «Είδαμε και στη Euroleague ότι όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι και ανεπηρέαστοι, το πλεονέκτημα έδρας δεν σημαίνει κάτι»