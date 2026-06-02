Προβλήματα και στον Παναθηναϊκό: Χωρίς Σλούκα και Ρογκαβόπουλο η τελευταία προπόνηση εν όψει Ολυμπιακού

O Παναθηναϊκός έκανε την τελευταία του προπόνηση ενόψει του πρώτου τελικού κόντρα στον Ολυμπιακό (21:00, 3/6, live Gazzetta, ERT 2 ΣΠΟΡ) και οι Σλούκας και Ρογκαβόπουλος δεν συμμετείχαν στο κανονικό πρόγραμμα.

O Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό την Τετάρτη (21:00, live Gazzetta, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) και θέλει να πετύχει το break, παίρνοντας προβάδισμα στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL.

Οι πράσινοι έκαναν την τελευταία τους προπόνηση ενόψει του Game 1 και ο Έργκιν Αταμάν δεν είχε στη διάθεση του για το κανονικό πρόγραμμα τους Κώστα Σλούκα και Νίκο Ρογκαβόπουλο. Οι δύο παίκτες έκαναν ατομικό.

O Σλούκας είχε επιστρέψει στη δράση μετά από 38 ημέρες απουσίας στο Game 1 κόντρα στον ΠΑΟΚ και τη νίκη του Παναθηναϊκού στην παράταση, ωστόσο δεν αγωνίστηκε στο Game 2 των ημιτελικών στην Πυλαία.

