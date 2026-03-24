Άταμαν: «Ο Νάιτζελ έκανε τη δουλειά του, ο Ναν βρήκε το σκορ του και φτάσαμε στη νίκη»

Ο Εργκίν Άταμαν εκθείασε την εμφάνιση των παικτών του στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ντουμπάι BC στο Σαράγεβο.

Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο «διπλό» στο Σαράγεβο απέναντι στην Ντουμπάι BC επικρατώντας με 104-107 έχοντας για πρωταγωνιστές τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Εργκίν Άταμαν εκθείασε τους παίκτες του για τον τρόπο που αντέδρασαν οδηγώντας την ομάδα του στο... διπλό απέναντι στο σύνολο του κόουτς Γκόλεματς.

Αναλυτικά

«Στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε τον Ναν λόγω προβλημάτων με φάουλ. Στη συνέχεια μείναμε πίσω με διψήφια διαφορά. Παίξαμε με ένα λίγο πιο χαμηλό σχήμα, με τον Χέιζ και τον Χουάντσο. Ο Μήτογλου και ο Λεσόρ βοήθησαν επίσης. Βελτιώσαμε την άμυνά μας. Ο Τσέντι έπαιξε πολύ καλά. Ο Νάιτζελ έκανε τη δουλειά του.

Φυσικά, με την εμπειρία μας επιστρέψαμε σταδιακά. Στην τελευταία περίοδο παίξαμε το κανονικό μας παιχνίδι. Αγωνιστήκαμε πολύ καλά. Ο Κέντρικ βρήκε το σκορ του στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έχουν κι αυτοί εξαιρετικούς παίκτες, όπως ο Μούσα και ο Μπέικον. Είναι πολύ δύσκολο να τους σταματήσεις.

Σκοράραμε περισσότερους πόντους από την Ντουμπάι BC, κάτι που επίσης δεν είναι εύκολο. Πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη».