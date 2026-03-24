Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την... τυπικά γηπεδούχο Ντουμπάι στο Σαράγεβο (24/3, 20:30) για την 33η αγωνιστική της Euroleague.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΑΡΑΓΕΒΟ: Γιώργος Κούβαρης

Η φράση «must win» έχει γίνει συνώμυμο του Παναθηναϊκού το τελευταίο διάστημα και θα συνεχίσει να είναι έως και το τέλος της regular season στην Euroleague. Οι «πράσινοι» ψάχνουν απεγνωσμένα τις νίκες στα εναπομείναντα παιχνίδια καθώς θέλουν να εξασφαλίσουν την απευθείας πρόκριση στα playoffs μέσω της εξάδας και ταυτόχρονα να εξαντλήσουν τις ελπίδες που τους αναλογούν για το αβαντάζ της έδρας.

Η αποστολή της ομάδας βρίσκεται από το απόγευμα της Δευτέρας (23/3) στο Σαράγεβο, εκεί όπου θα φιλοξενηθούν από την Ντουμπάι για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην χωρητικότητας 12.000 θέσεων «Zetra Arena», με την ελληνική ομάδα να έχει και τη συμπαράσταση 100-120 φιλάθλων οι οποίοι ακολούθησαν την αποστολή με το τσάρτερ.

Ο Εργκίν Άταμαν πήρε μαζί του 12 παίκτες αφήνοντας εκτός τους Ρισόν Χολμς, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη (ενοχλήσεις στη μέση), Αλέξανδρο Σαμοντούροφ (διάστρεμμα) και Βασίλη Τολιόπουλο. Αντίθετα συμπεριέλαβε την αποστολή τον Μάριους Γκριγκόνις.

«Ο Ρισόν Χολμς δεν θα είναι στο ρόστερ. Είναι ένα ζήτημα της ομάδας αυτή τη στιγμή. Νομίζω πως η ομάδα θα σας ενημερώσει για τα νεότερα σχετικά με αυτό» δήλωσε ο τεχνικός του «τριφυλλιού» κατά την αναχώρηση της αποστολής στο «Ελ. Βενιζέλος» ενώ όσον αφορά το παιχνίδι, είπε:

«Φυσικά, είναι μια θετική κατάσταση για εμάς, γιατί δεν θα πετάξουμε 5.5 ώρες, αλλά θα χρειαστούμε περίπου μία ώρα. Αλλά, φυσικά, προτιμούσα να ήταν όλα καλά στον κόσμο, να μην υπήρχε πόλεμος, όλοι να είναι ασφαλείς και να πηγαίναμε να παίξουμε στο Ντουμπάι. Όμως η κατάσταση είναι όπως είναι τώρα, θα παίξουμε το παιχνίδι στο Σαράγεβο.

Η ομάδα τους είναι δυνατή και έχει πλέον πλήρες ρόστερ, γιατί κατά τη διάρκεια της σεζόν είχαν πολλά προβλήματα τραυματισμών και κάποιοι παίκτες δεν αγωνίστηκαν στο πρώτο μας παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Κερδίσαμε το παιχνίδι, αλλά οι Μπέικον και Μούσα δεν είχαν παίξει. Τώρα έχουν ένα καλό ρόστερ και κέρδισαν τα τελευταία σημαντικά παιχνίδια. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Όλα τα παιχνίδια, τα τελευταία έξι, θα είναι πολύ σημαντικά για εμάς, για να μπούμε στη μάχη των playoffs και να διατηρήσουμε την καλύτερη δυνατή θέση».

Και κατέληξε: «Το Ντουμπάι είναι μια πολύ καλή επιθετική ομάδα, ειδικά με τους Μούσα, Μπέικον και Καμπενγκέλε. Σουτάρουν καλά από το τρίποντο. Ο Ράιτ είναι καλός playmaker, ένας από τους καλύτερους πόιντ γκαρντ στη λίγκα. Σίγουρα η άμυνα θα είναι σημαντική, γιατί πρόκειται για μια ομάδα με τεράστιο potential στην επίθεση».

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η ομάδα της Ντουμπάι, με τον προπονητή (και πάλαι ποτέ παίκτη του Παναθηναϊκού), Γιούριτσα Γκόλεματς, να λέει: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague. Θα πρέπει να παίξουμε ένα από τα καλύτερα αμυντικά μας παιχνίδια. Πρέπει να παραμένουμε πολύ συγκεντρωμένοι ανά πάσα στιγμή, να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε αμυντικά και επιθετικά. Παίζουμε στην έδρα μας, πρέπει να είμαστε επιθετικοί, να παίζουμε με πολλή ένταση και ενέργεια, και έτσι, μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Τζάμπολ στις 20:30 με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports 4.