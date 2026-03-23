Ο Παναθηναϊκός μετράει δύο σερί νίκες στην Euroleague, με τον Εργκίν Άταμαν να δοκιμάζει με επιτυχία το small ball με τους Χέιζ-Ντέιβις και Χουάντσο στην frontline. Δείτε τι ακριβώς έκαναν σε αυτά τα δύο παιχνίδια.

Οι «πράσινοι» ετοιμάζονται για την πιο κρίσιμη διπλή αγωνιστική που έχουν δώσει μέχρι και σήμερα καθώς την Τρίτη θα φιλοξενηθούν στο Σεράγεβο από την Ντουμπάι (24/3, 20:30) ενώ τρεις μέρες αργότερα θα υποδεχθούν την Μονακό (27/3, 21:15) στο «Telekom Center Athens».

Αν μη τι άλλο πρόκειται για μια εβδομάδα και δύο παιχνίδια, τα οποία θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό (αν όχι σε απόλυτο βαθμό) τον ρεαλιστικό στόχο του Παναθηναϊκού στα εναπομείναντα παιχνίδια της regular season στην Euroleague. Όπερ και σημαίνει το εάν θα μείνει η ομάδα «ζωντανή» στο «κυνήγι» (ακόμη και) της τετράδας, εάν θα κοιτάξει μόνο την εξάδα και τα απευθείας Playoffs ή αν (και στο χειρότερο δυνατό σενάριο) επιδιώξει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο Play-In.

Οι δύο σερί νίκες απέναντι στην Ζάλγκιρις Κάουνας και στον Ερυθρό Αστέρα έδωσαν στον Παναθηναϊκό ανάσα ενόψει της συνέχειας καθώς με το 18-14 ρεκόρ μπορεί να ελπίζει ακόμα και στην είσοδο στην τετράδα εάν και εφόσον συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο και στις έξι εναπομείνασες αγωνιστικές στην Euroleague.

Ένα από τα κλειδιά που έφεραν το εντός έδρας 2/2 είχε να κάνει με το small ball που εφάρμοσε ο Εργκίν Άταμαν. Συγκεκριμένα ο Τούρκος προπονητής χρησιμοποίησε με επιτυχία σε αυτά τα δύο παιχνίδια τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο «τέσσερα» και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο «πέντε», εναλλάσσοντας στο σμολ φόργουορντ τους Τσέντι Όσμαν και Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Συγκεκριμένα η ταυτόχρονη παρουσία τους στο παρκέ σε αυτά τα δύο παιχνίδια χωρίς να υπάρχει κλασσικός σέντερ στην πεντάδα απέφερε στους «πράσινους» +26 στο +/- σε σύνολο 17:44 λεπτών. Σε τρία από αυτά τα σχήματα το πρόσημο ήταν θετικό ενώ σε δύο αρνητικό και δη μόλις στο -4.