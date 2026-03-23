Ρογκαβόπουλος: «Παιχνίδι do or die για εμάς με την Ντουμπάι»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έδωσε το σύνθημα για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Ντουμπάι την Τρίτη (24/3, 20:30) στη Βοσνία.

Αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να πάρουν τη νίκη απέναντι σ’ έναν πολύ δυνατό αντίπαλο είναι στον Παναθηναϊκό AKTOR το βράδυ της Τρίτης (24/3, 20:30) με την Ντουμπάι στη Βοσνία, για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που είναι σε πολύ καλή κατάσταση και το αποδεικνύει με τις εμφανίσεις του τον τελευταίο καιρό αναφέρθηκε στην «μάχη» με την Ντουμπάι και τα σημεία που θα καθορίσουν την έκβαση του αγώνα.

«Παίζουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία ομάδα με άφθονο ταλέντο σε όλες τις θέσεις. Αν δεν μπούμε από την αρχή σοβαροί με 100% συγκέντρωση και στις δύο πλευρές του γηπέδου, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Είναι ένα παιχνίδι do or die για εμάς. Είναι και η Ντουμπάι μια ομάδα που κυνηγάει να μπει στη δεκάδα. Αν ηττηθούμε κινδυνεύουμε και δεν έχουμε χρόνο. Έχουν μείνει έξι παιχνίδια. Πάμε να πάρουμε όσα περισσότερα μπορούμε ώστε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται και να διεκδικήσουμε τη θέση μας στα playoffs» δήλωσε ο διεθνής φόργουορντ του «τριφυλλιού».

Όσο για τα σημεία που θα καθορίσουν την εξέλιξη της αναμέτρησης ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, υποστήριξε: «Πιστεύω πιο επικίνδυνο είναι το παιχνίδι ένας εναντίον ενός. Έχουν σε όλες τις θέσεις παίκτη για να παίξει ένας-ένας, να δημιουργήσει ρήγματα και να βγάλουν μετά ελεύθερα σουτ. Έχουν πολύ καλούς σουτέρ και είναι ομάδα με up-tempo παιχνίδι. Πιστεύω ότι αν δεν τα περιορίσουμε αυτά, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα».