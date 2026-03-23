Ο προπονητής της Ντουμπάι Γιούριτσα Γκόλεματς αναλύει την αναμέτρηση της Τρίτης (24/3, 20:30) με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Σαράγεβο.

Η Ντουμπάι αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό AKTOR την Τρίτη (24/3, 20:30) στο Σαράγεβο για την 33η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιούριτσα Γκόλεματς ξέρει πως η αποστολή της ομάδας του δεν είναι εύκολη. Το αντίθετο.

«Έχουν διαφορετική ομάδα και νέους παίκτες και έχουμε πολλούς παίκτες που επιστρέφουν από τραυματισμούς από τότε. Όπως σε κάθε παιχνίδι της Euroleague, τα βασικά είναι τα πιο σημαντικά» ήταν το πρώτο σχόλιο του τεχνικού της Ντουμπάι, κάνοντας έναν παραλληλισμό με τον πρώτο αγώνα στο Telekom Center Athens.

«Ο Παναθηναϊκός είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague. Θα πρέπει να παίξουμε ένα από τα καλύτερα αμυντικά μας παιχνίδια» εξήγησε ο Γιούριτσα Γκόλεματς για την σημαντική (και για τις δυο ομάδες) μονομαχία με τους «πράσινους».

Όσο για τα σημεία που θα καθορίσουν την έκβαση του αγώνα, υπογράμμισε: «Πρέπει να παραμένουμε πολύ συγκεντρωμένοι ανά πάσα στιγμή, να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε αμυντικά και επιθετικά. Παίζουμε στην έδρα μας, πρέπει να είμαστε επιθετικοί, να παίζουμε με πολλή ένταση και ενέργεια, και έτσι, μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι».

