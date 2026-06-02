Η Σολέ εξακολουθεί να εντυπωσιάζει στα Playoffs της LNB, καθώς μετά την πρόκριση απέναντι στη Βιλερμπάν κατάφερε να κάνει το πρώτο βήμα και στη σειρά με την Παρί, φεύγοντας με τη νίκη από το Game 1 των ημιτελικών με 90-89.

Καθοριστικός για τους φιλοξενούμενους ήταν ο πολύπειρος Τι Τζέι Κάμπελ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους και έδειξε ψυχραιμία στα τελευταία δευτερόλεπτα, ευστοχώντας στις δύο βολές που διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα τέσσερα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή των Γιαμούνι ΜακΝίς, Ζεράρ Αγιαγί και Ντεάντρε Γκόλστον, οι οποίοι πρόσθεσαν από 12 πόντους ο καθένας.

Από την πλευρά της Παρί, ο Ντάλτον Χομς ηγήθηκε επιθετικά με 22 πόντους, ενώ ο Ναντίρ Ίφι ακολούθησε με 19. Ωστόσο, ο Γάλλος γκαρντ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή της ομάδας του, καθώς αστόχησε στο τρίποντο που θα μπορούσε να χαρίσει τη νίκη στην εκπνοή της αναμέτρησης.