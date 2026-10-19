Σόρια: «Πέντε χρόνια στην Ελλάδα δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Ο αρχηγός του Ηρακλή, Κάρλες Σόρια αναφέρθηκε στην διαιτησία του Φωτιά στο ματς με τον ΠΑΟΚ λέγοντας μεταξύ άλλων πως είναι 5 χρόνια στην χώρα μας αλλά δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο.

Σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα, ο Ηρακλής αν και προηγήθηκε, δεν κατάφερε να φύγει με κάτι από τη Τούμπα χάνοντας με 2-1 από τον ΠΑΟΚ. Οι «κυανόλευκοι» έχουν μεγάλα παράπονα από την διαιτησία του Φωτιά, με τον Βάλτερ Ματσάρι να μην κάνει δηλώσεις και τον βοηθό του να τονίζει πως θέλει να φύγει και να γυρίσει στην Ιταλία.

Οι οργανωμένοι του «Γηραιού» υποδέχθηκαν την αποστολή στο Ιβανώφειο θεωρώντας πως ήταν οι νικητές του ντέρμπι.

Στην διαιτησία στάθηκε και ο αρχηγός του Ηρακλή, Κάρλες Σόρια ο οποίος μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Έχω περάσει πέντε χρόνια στην Ελλάδα, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο όπως το σημερινό παιχνίδι. Νόμιζα ότι το ποδόσφαιρο είναι για τους παίκτες αλλά σήμερα είδαμε το αντίθετο. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα, θέλουμε να παίρνουμε αυτό που δικαιούμαστε. Όλοι βλέπουν τι γίνεται.

Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο γιατί ό,τι και να πω δεν θα έχει αντίκτυπο. Είμαστε απολύτως περήφανοι για την δουλειά μας και θα παλέψουμε κόντρα σε όλους μέχρι το τέλος».