Ο Αριστομένης

Ο Αριστερομένης Κουτσιαύτης και ο Παναγιώτης Βαρούχας σχολίασαν τις επίμαχες φάσεις στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή.

Ο πρώτος στην εκπομπή Grande League του Open υποστήριξε ότι όλες οι αποφάσεις που πήρε ο Φωτιάς με τη βοήθεια του VAR, ήταν σωστές. Τόνισε ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ για στήριγμα στον Κένι, στο γκολ του Μάρκες που ακυρώθηκε και δεν έγινε το 0-2.

Στη συνέχεια τόνισε ότι δεν υπάρχει παράβαση στη φάση του Εντιαγέ με τον Αθανασιάδη κι ότι η φάση του Ζαφείρη όντως είναι δύσκολη και δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι το πόδι του διεθνούς χαφ πάνω από τη γραμμή όχι. Υποστήριξε, πάντως, ότι σωστά σταμάτησε η φάση και δεν μέτρησε το γκολ του «γηραιού» για το 1-2.

Ο Παναγιώτης Βαρούχας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι όλες οι αποφάσεις είναι σωστές, όμως, κατά την άποψή του, η φάση με τον Ζαφείρη, όταν ακυρώθηκε το γκολ του Νανού ήταν πέναλτι. Ο Βαρούχας τόνισε ότι σωστά δεν δόθηκε πέναλτι στο 54' υπέρ του ΠΑΟΚ σε μαρκάρισμα του Αθανασιάδη κι ότι στο 59' σωστά ακυρώθηκε, λόγω φάουλ το γκολ του Ηρακλή.

Στο 1-1 υποστήριξε ότι δεν υπάρχει φάουλ του Κένι στην αρχή της φάσης και στο 76' ανέφερε ότι δεν υπάρχει πέναλτι του Αθανασιάδη στον Εντιαγέ, ακόμα κι αν δεν είχε προηγηθεί οφσάιντ. Στο 84ο λεπτό ο Βαρούχας είπε ότι «υπήρχε παράβαση και το μαρκάρισμα έγινε πάνω στη γραμμή της περιοχής, συνεπώς έπρεπε να καταλογιστεί πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ κι όχι φάουλ που δόθηκε».