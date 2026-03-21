Ο Μόουζες Ράιτ μιλώντας στο «BasketNews» επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα προς το πρόσωπό του και θυμήθηκε τον Εργκίν Άταμαν.

Η Ζάλγκιρις με τον Φρανσίσκο να ηγείται και τους Ράιτ, Γουίλιαμς-Γκος να δίνουν λύσεις επικράτησε (87-85) της Ρεάλ για την 32η αγωνιστική της Euroleague και αισιοδοξεί για την εξάδα.

Ο Μόουζες Ράιτ, ωστόσο, αποτελεί έναν πολύ ελκυστικό στόχο για της ομάδες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ενόψει της επόμενης σεζόν με την Μπαρτσελόνα να έχει ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον της.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού μιλώντας στο «BasketNews» επιβεβαίωσε αυτό το ενδιαφέρον χρησιμοποιώντας μάλιστα την ατάκα του Εργκίν Άταμαν.

«Θα πω ό,τι και ο Άταμαν: Μισώ τα media. Έχουμε έξι ακόμα παιχνίδια. Έχουμε το ματς με τη Μπάγερν, ένα μεγάλο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, ένα δύσκολο ματς για το λιθουανικό πρωτάθλημα.

Ναι, λαμβάνω προτάσεις από ομάδες, όμως είμαι συγκεντρωμένος εδώ. Έχω πρόταση από την Ζάλγκιρις και από τη Μπαρτσελόνα, όμως αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει μόνο η Ζάλγκιρις.

Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, είδα ένα δημοσιεύμα πως ο Τζος Νίμπο θα πάει στη Μπαρτσελόνα. Πολλοί θεωρητικά πηγαίνουν στη Μπαρτσελόνα αυτή την περίοδο. Ποιος άλλος; Είδα ότι κοιτούν τον Ναντίρ Ίφι. Μήπως θέλουν και κάποιον άλλον Γάλλο; Δεν ξέρω τι γίνεται».