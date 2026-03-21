Το φινάλε έδειξε τον δρόμο

Ο Γιάννης Πάλλας γράφει για τον Παναθηναϊκό AKTOR που χαράμισε τρία δεκάλεπτα με τον Ερυθρό Αστέρα για να οδηγηθεί σε μια μεγάλη ανατροπή με τον καταπληκτικό Κέντρικ Ναν και τον αμυντικό ογκόλιθο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αφού πέταξε στα σκουπίδια τρία δεκάλεπτα στο Telekom Center Athens βρήκε τον τρόπο και έφτασε στη νίκη (82-74) απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα για την 32η αγωνιστική της Euroleague, καθώς έκανε αυτό που αποτελούσε χαρακτήρα και dna του παραδοσιακά και έμοιαζε εδώ και πολύ καιρό να έχει διαγράψει από τον σκληρό του δίσκο.

Έδειξε στην τελευταία περίοδο της αναμέτρησης πόσο καλά μπορεί να αμυνθεί μ’ ένα σχήμα, όπου στο «5» επιστρατεύτηκε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, στο «4» ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και οι Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν και Νίκος Ρογκαβόπουλος συμπλήρωσαν το σχήμα που έριξε στο παρκέ ο Έργκιν Άταμαν.

Η άμυνα των «πρασίνων» έσφιξε, τα χέρια μπήκαν στη μπάλα, ο Χουάντσο αποτέλεσε το σημείο-κλειδί για την αμυντική λειτουργία και στην επίθεση ο Κέντρικ Ναν έβαλε «φωτιά» στο Telekom Center Athens σημειώνοντας απίστευτα καλάθια και τρία τρίποντα που επέτρεψαν στην ελληνική ομάδα να γυρίσει το τσιπάκι και να παρασύρει τον Ερυθρό Αστέρα σ’ ένα παιχνίδι που... θύμιζε τον Παναθηναϊκό των τριών πρώτων δεκαλέπτων. Με ατομικές ενέργειες από τον Τζάρεντ Μπάτλερ και καμία ομαδικότητα.

Βέβαια, εκεί τον ώθησε με την πίεση που άσκησε η ομάδα του «τριφυλλιού», καθώς από τις καλές άμυνες μπόρεσε να ανοίξει το ρυθμό, να βρει τις αποστάσεις στην επίθεση και με τον Κέντρικ Ναν να σκοράρει 13 από τους 19 πόντους του στην τελευταία περίοδο να είναι ο κυρίαρχος λόγος της ανατροπής.

Όταν οι παίκτες του Έργκιν Άταμαν μπόρεσαν να ελέγξουν τον ρυθμό είχαν και δεύτερη οψιόν στο παιχνίδι τους, με πλέι μέικερ από το χαμηλό ποστ τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο ακροβωλισμένο στις γωνίες μπόρεσε να βρει και σκορ από έναν ακόμη παίκτη εκτός του Κέντρικ Ναν. Μεγάλα σουτ πέτυχαν ακόμη ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Χέιζ-Ντέιβις, αλλά ο άνθρωπος που έφερε τα πάνω-κάτω ήταν ο Κέντρικ Ναν, που μετέτρεψε ορισμένες αποδοκιμασίες του κόσμου σε επεφημίες στη συνέχεια από την μεγαλειώδη παράσταση που έδωσε και τα πολύ δύσκολα σουτ που πέτυχε και σάλπισαν την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού AKTOR.

Η αγωνιστική παρουσία των παικτών του Έργκιν Άταμαν στην τελευταία περίοδο, δεν είχε καμία σχέση με την έλλειψη συγκέντρωσης και την κακή αμυντική αντίδραση στα τρία πρώτα 10λεπτα, όπου ο Ερυθρός Αστέρας ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού. Είναι προφανές πως η καλή άμυνα ξεκλειδώνει και την επίθεση και αποτελεί κινητήριο δύναμη για μια ομάδα. Γι’ αυτό στον Παναθηναϊκό AKTOR θα πρέπει να αποτελέσει μάθημα για τη συνέχεια η εικόνα που εμφάνισαν στο glass floor του T-Center οι παίκτες του Άταμαν, ώστε να μην υπάρξει εφησυχασμός λόγω της εκπληκτικής αντίδρασης στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Ο Κέντρικ Ναν έχει τόσο ταλέντο επιθετικά που μπορεί να διορθώσει τα περισσότερα λάθη της ομάδας του, όμως δεν χρειάζεται να φτάνει εκεί ο Παναθηναϊκός AKTOR και να περιμένει το χέρι-αλφάδι του Αμερικανού σκόρερ για να θεραπεύσει κάθε αγωνιστική παθογένεια και να τον τραβήξει από την άκρη του γκρεμού. Παρ’ όλα αυτά, ο τρόπος που ήρθε η νίκη για τους «πράσινους» αναμένεται να αποτελέσει το εφαλτήριο ψυχολογικά ενόψει του επόμενου, ιδιαίτερα σημαντικού αγώνα στο Σεράγεβο με την Ντουμπάι, όπου για να πετύχει τον στόχο της η ελληνική ομάδα δεν θα πρέπει να... πετάξει στα σκουπίδια ούτε ένα λεπτό όχι 30 που άφησε να περάσουν στο Telekom Center Athens με τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν έχει την πολυτέλεια πλέον για κάτι τέτοιο...

