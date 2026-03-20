Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας: Ένταση μεταξύ πάγκου και φίλων των πρασίνων
Λίγο έλειψε να ανάψουν τα αίματα λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου μεταξύ Παναθηναϊκού και Ερυθρού Αστέρα στο T-Center.
Συγκεκριμένα, και όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά και οι άνθρωποι του τριφυλλιού, υπήρξαν προκλήσεις από τους παίκτες της σερβικής ομάδας, όπως ο Ντόμπριτς και ο Κάλινιτς, όπως επίσης και από μέλη του σταφ του Ερυθρού Αστέρα.
Συγκεκριμένα άνοιξαν διάλογο με την εξέδρα που βρίσκεται πίσω από τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση. Παρόλα αυτά δεν ξέφυγε η κατάσταση και άπαντες διατήρησαν την ψυχραιμία τους με αποτέλεσμα να ηρεμήσουν και τα πνεύματα.
