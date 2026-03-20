Ο Χασιέλ Ριβέρο επιστρέφει στο ρόστερ του Ερυθρού Αστέρα μετά από 31 αγωνιστικές κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής στην αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens (20/03, 21:15).

Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Εμπούκα Ιζούντου, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την αποστολή της ομάδας του από το Βελιγράδι για την Αθήνα, λόγω μυϊκών ενοχλήσεων που έχει και προτίμησε να προφυλαχθεί.

Αντιθέτως, αυτός που επιστρέφει για τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου είναι ο Χασιέλ Ριβέρο, που μετά την έναρξη της EuroLeague όπου κι έκανε το ντεμπούτο του με την σερβική ομάδα στην πρώτη αγωνιστική, μετά έκατσε στα πιτς λόγω κατάγματος στο μετατάρσιο που υπέστη στην πρεμιέρα κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο. Έτσι ο Κουβανός σέντερ/ φόργουορντ επιστρέφει στη δράση μετά από 31 αγωνιστικές.

Η δωδεκάδα του Ερυθρού Αστέρα: ΜακΙντάιρ, Μπάτλερ, Κάρτερ, Κάλινιτς, Ντόμπριτς, Ριβέρο, Μοτιεγιούνας, Μπολομπόι, Νουόρα, Οτζελέγιε, Μονέκε, Ντος Σάντος.