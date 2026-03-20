EuroLeague: Για να «χτίσει» το σερί ο Παναθηναϊκός
Η 32η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται απόψε (20/03) με τέσσερις αναμετρήσεις, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα (21:15) στο «Telekom Center Athens».
Οι «πράσινοι» θέλουν να συνεχίσουν σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων και να πετύχουν την 18η νίκη τους, προκειμένου να μείνουν κοντά στο «κυνήγι» για την πρόκριση στα play-offs της διοργάνωσης.
Με τον Ματίας Λεσόρ, αλλά και τον Κέντρικ Ναν ο οποίος επέστρεψε από την Αμερική, ο Έργκιν Άταμαν έχει όλους τους παίκτες τους διαθέσιμους για τον πρώτο από τους επτά «τελικούς» όπως χαρακτήρισε ο ίδιος, οδεύοντας προς το φινάλε της κανονικής περιόδου.
Η δράση στα υπόλοιπα ματς ξεκινάει από νωρίς με τη Φενέρμπαχτσε να υποδέχεται την Αρμάνι (19:45) στην Τουρκία, ενώ ένα τέταρτο αργότερα τη Ζάλγκιρις να φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (20:00) στο κατάμεστο Κάουνας.
Το ματς που θα ρίξει την αυλαία της αγωνιστικής είναι αυτό μεταξύ της Βιλερμπάν με τη Μακάμπι (21:45) στη Γαλλία.
Οι αναμετρήσεις:
- 19:45: Φενέρμπαχτσε - Αρμάνι Μιλάνο
- 20:00: Ζάλγκιρις - Ρεάλ Μαδρίτης
- 21:15: Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας
- 21:45: Βιλερμπάν - Μακάμπι
