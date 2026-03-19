Παρί - Παρτίζαν 81-90: Με double double του Καλάθη οι Σέρβοι πήραν το «διπλό»

Ευτυχία Οικονομίδου
Με τον πληθωρικό Νικ Καλάθη και πρωταγωνιστή τον Στέρλινγκ Μπράουν η Παρτίζαν κατάφερε να πάρει το «διπλό» απέναντι στην Παρί επικρατώντας με 81-90.

Η Παρτίζαν φιλοξενήθηκε από την Παρί στο Παρίσι και κατάφερε να φύγει με τη νίκη (81-90) για την 32η αγωνιστική της EuroLeague με τη βοήθεια του Στέρλινγκ Μπράουν και του... διπλού Νικ Καλάθη (12 πόντοι και 10 ασίστ).

Παρί - Παρτίζαν: Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Παρτίζαν να έχει ένα μικρό προβάδισμα (0-4), όμως η Παρί μετά τα μισά της περιόδου ανέβασε στροφές και βρήκε τρόπο να περάσει μπροστά (12-10). Μάλιστα με ένα 8-0 σερί και πρωταγωνιστή τον Ιφί διεύρυνε τη διαφορά για το 20-12, όμως οι Μπράουν και Καλάθης μείωσαν στο τρίποντο (20-17).

Γρήγορα-γρήγορα το ματς ήρθε σε απόλυτη ισορροπία (23-23), ενώ οι Λάκιτς και Μπράουν έβαλαν μπροστά και πάλι την Παρτίζαν για το 23-27. Η Παρί συνέχισε με 5 αναπάντητους πόντους για να ανατρέψει το προβάδισμα (30-29), όμως ο Καλάθης απάντησε με τρίποντο για το 29-32. Οι δύο ομάδες συνέχισαν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα πηγαίνοντας έτσι έως το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με την Παρτίζαν να διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα (43-46).

Μετά την ανάπαυλα, Ντοκόσι και Ρόντεν έβαλαν εκ νέου την Παρί σε θέση οδηγού (53-52), όμως οι Καλάθης και Μπράουν είχαν άλλη άποψη για το 53-57. Το σκορ άλλαζε συνεχώς χέρια, όμως ένα 0-9 σερί των Σέρβων τους έδωσε προβάδισμα ασφαλείας στο φινάλε της περιόδου (57-66). Με τη βοήθεια του Αλεξέι Ποκουσέφσκι έγινε διψήφιο γρήγορα στο τελευταίο δεκάλεπτο (61-77), ενώ παράλληλα έτρεξε σερί 8 αναπάντητων πόντων για το +16. Η Παρί δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και με ένα δικό της 10-0 σερί μείωσε στο 74-79, όμως Τζεκίρι και Μπόνγκα βοήθησαν και πάλι την Παρτίζαν να ξεφύγει (75-86) και με τον Στέρλινγκ Μπράουν οδηγήθηκε στη νίκη με 81-90.

 

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 43-46, 57-66, 81-90

Ο MVP... Ο Στέρλινγκ Μπράουν με 17 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλέψιματα.

O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ναντίρ Ιφί με 23 πόντους, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 27 ασίστ της Παρτίζαν έναντι των 16 της Παρί.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... Νίκη της Παρί με 83-101 εκτός έδρας.

Paris BasketballFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
2N. Hifi24:26238/2138.1%6/1442.9%2/728.6%5/5100%0114301019
4L. Cavaliere *11:1142/450%2/450%0/00%0/00%123010005
5J. Robinson *18:2972/825%1/333.3%1/520%2/450%011524001
7S. Herrera *12:3100/40%0/10%0/30%0/00%10112010-3
8J. Rhoden *15:4862/633.3%1/425%1/250%1/250%033021103
9L. Stevens21:0883/837.5%1/616.7%2/2100%0/00%000110027
13A. Dokossi *21:52125/862.5%5/862.5%0/00%2/450%5490131017
15M. Faye17:4231/250%1/250%0/00%1/250%257120019
20J. Morgan16:5262/2100%0/00%2/2100%0/00%1122110212
22A. M'baye10:5421/425%1/250%0/20%0/00%011110000
24Y. Ouattara15:14103/650%2/450%1/250%3/3100%1010101010
35D. Willis13:5300/10%0/10%0/00%0/00%112100035
TOTAL200:008129/7439.2%20/4940.8%9/2536.0%14/2070.0%1522371617115889

Partizan Mozzart Bet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1C. Jones *23:2093/933.3%3/837.5%0/10%3/3100%1236121010
2S. Milton *16:3683/742.9%3/560%0/20%2/2100%011241013
5D. Osetkowski *15:3400/50%0/20%0/30%0/00%21302100-4
11A. Pokusevski17:2393/742.9%2/450%1/333.3%2/2100%134111008
12S. Brown21:41177/1450%5/1050%2/450%1/250%3582223019
13A. Radanov05:4800/10%0/10%0/00%0/00%00000100-2
17I. Bonga *22:12114/580%3/3100%1/250%2/2100%2571130118
19A. Lakic16:1652/2100%1/1100%1/1100%0/00%112141004
23T. Jekiri *25:27157/1070%7/1070%0/00%1/1100%2463202022
24B. Fernando14:3342/366.7%2/366.7%0/00%0/00%055121007
33N. Calathes21:10125/1145.5%3/650%2/540%0/00%12310401017
TOTAL200:009036/7448.6%29/5354.7%7/2133.3%11/1291.7%16314727231472106
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     