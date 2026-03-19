Η Παρτίζαν φιλοξενήθηκε από την Παρί στο Παρίσι και κατάφερε να φύγει με τη νίκη (81-90) για την 32η αγωνιστική της EuroLeague με τη βοήθεια του Στέρλινγκ Μπράουν και του... διπλού Νικ Καλάθη (12 πόντοι και 10 ασίστ).

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Παρτίζαν να έχει ένα μικρό προβάδισμα (0-4), όμως η Παρί μετά τα μισά της περιόδου ανέβασε στροφές και βρήκε τρόπο να περάσει μπροστά (12-10). Μάλιστα με ένα 8-0 σερί και πρωταγωνιστή τον Ιφί διεύρυνε τη διαφορά για το 20-12, όμως οι Μπράουν και Καλάθης μείωσαν στο τρίποντο (20-17).

Γρήγορα-γρήγορα το ματς ήρθε σε απόλυτη ισορροπία (23-23), ενώ οι Λάκιτς και Μπράουν έβαλαν μπροστά και πάλι την Παρτίζαν για το 23-27. Η Παρί συνέχισε με 5 αναπάντητους πόντους για να ανατρέψει το προβάδισμα (30-29), όμως ο Καλάθης απάντησε με τρίποντο για το 29-32. Οι δύο ομάδες συνέχισαν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα πηγαίνοντας έτσι έως το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με την Παρτίζαν να διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα (43-46).

Μετά την ανάπαυλα, Ντοκόσι και Ρόντεν έβαλαν εκ νέου την Παρί σε θέση οδηγού (53-52), όμως οι Καλάθης και Μπράουν είχαν άλλη άποψη για το 53-57. Το σκορ άλλαζε συνεχώς χέρια, όμως ένα 0-9 σερί των Σέρβων τους έδωσε προβάδισμα ασφαλείας στο φινάλε της περιόδου (57-66). Με τη βοήθεια του Αλεξέι Ποκουσέφσκι έγινε διψήφιο γρήγορα στο τελευταίο δεκάλεπτο (61-77), ενώ παράλληλα έτρεξε σερί 8 αναπάντητων πόντων για το +16. Η Παρί δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και με ένα δικό της 10-0 σερί μείωσε στο 74-79, όμως Τζεκίρι και Μπόνγκα βοήθησαν και πάλι την Παρτίζαν να ξεφύγει (75-86) και με τον Στέρλινγκ Μπράουν οδηγήθηκε στη νίκη με 81-90.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 43-46, 57-66, 81-90

Ο MVP... Ο Στέρλινγκ Μπράουν με 17 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλέψιματα.

O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ναντίρ Ιφί με 23 πόντους, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 27 ασίστ της Παρτίζαν έναντι των 16 της Παρί.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... Νίκη της Παρί με 83-101 εκτός έδρας.

Paris Basketball FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 2 N. Hifi 24:26 23 8/21 38.1% 6/14 42.9% 2/7 28.6% 5/5 100% 0 1 1 4 3 0 1 0 19 4 L. Cavaliere * 11:11 4 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 0 1 0 0 0 5 5 J. Robinson * 18:29 7 2/8 25% 1/3 33.3% 1/5 20% 2/4 50% 0 1 1 5 2 4 0 0 1 7 S. Herrera * 12:31 0 0/4 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0 1 1 2 0 1 0 -3 8 J. Rhoden * 15:48 6 2/6 33.3% 1/4 25% 1/2 50% 1/2 50% 0 3 3 0 2 1 1 0 3 9 L. Stevens 21:08 8 3/8 37.5% 1/6 16.7% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 2 7 13 A. Dokossi * 21:52 12 5/8 62.5% 5/8 62.5% 0/0 0% 2/4 50% 5 4 9 0 1 3 1 0 17 15 M. Faye 17:42 3 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2 5 7 1 2 0 0 1 9 20 J. Morgan 16:52 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 1 1 2 2 1 1 0 2 12 22 A. M'baye 10:54 2 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 24 Y. Ouattara 15:14 10 3/6 50% 2/4 50% 1/2 50% 3/3 100% 1 0 1 0 1 0 1 0 10 35 D. Willis 13:53 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 0 3 5 TOTAL 200:00 81 29/74 39.2% 20/49 40.8% 9/25 36.0% 14/20 70.0% 15 22 37 16 17 11 5 8 89