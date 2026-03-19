Η Παρτίζαν φιλοξενήθηκε από την Παρί στο Παρίσι και κατάφερε να φύγει με τη νίκη (81-90) για την 32η αγωνιστική της EuroLeague με τη βοήθεια του Στέρλινγκ Μπράουν και του... διπλού Νικ Καλάθη (12 πόντοι και 10 ασίστ).
Παρί - Παρτίζαν: Το ματς
Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Παρτίζαν να έχει ένα μικρό προβάδισμα (0-4), όμως η Παρί μετά τα μισά της περιόδου ανέβασε στροφές και βρήκε τρόπο να περάσει μπροστά (12-10). Μάλιστα με ένα 8-0 σερί και πρωταγωνιστή τον Ιφί διεύρυνε τη διαφορά για το 20-12, όμως οι Μπράουν και Καλάθης μείωσαν στο τρίποντο (20-17).
Γρήγορα-γρήγορα το ματς ήρθε σε απόλυτη ισορροπία (23-23), ενώ οι Λάκιτς και Μπράουν έβαλαν μπροστά και πάλι την Παρτίζαν για το 23-27. Η Παρί συνέχισε με 5 αναπάντητους πόντους για να ανατρέψει το προβάδισμα (30-29), όμως ο Καλάθης απάντησε με τρίποντο για το 29-32. Οι δύο ομάδες συνέχισαν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα πηγαίνοντας έτσι έως το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με την Παρτίζαν να διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα (43-46).
Μετά την ανάπαυλα, Ντοκόσι και Ρόντεν έβαλαν εκ νέου την Παρί σε θέση οδηγού (53-52), όμως οι Καλάθης και Μπράουν είχαν άλλη άποψη για το 53-57. Το σκορ άλλαζε συνεχώς χέρια, όμως ένα 0-9 σερί των Σέρβων τους έδωσε προβάδισμα ασφαλείας στο φινάλε της περιόδου (57-66). Με τη βοήθεια του Αλεξέι Ποκουσέφσκι έγινε διψήφιο γρήγορα στο τελευταίο δεκάλεπτο (61-77), ενώ παράλληλα έτρεξε σερί 8 αναπάντητων πόντων για το +16. Η Παρί δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και με ένα δικό της 10-0 σερί μείωσε στο 74-79, όμως Τζεκίρι και Μπόνγκα βοήθησαν και πάλι την Παρτίζαν να ξεφύγει (75-86) και με τον Στέρλινγκ Μπράουν οδηγήθηκε στη νίκη με 81-90.
Τα δεκάλεπτα: 20-17, 43-46, 57-66, 81-90
Ο MVP... Ο Στέρλινγκ Μπράουν με 17 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλέψιματα.
O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ναντίρ Ιφί με 23 πόντους, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 27 ασίστ της Παρτίζαν έναντι των 16 της Παρί.
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... Νίκη της Παρί με 83-101 εκτός έδρας.
|Paris Basketball
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|2
|N. Hifi
|24:26
|23
|8/21
|38.1%
|6/14
|42.9%
|2/7
|28.6%
|5/5
|100%
|0
|1
|1
|4
|3
|0
|1
|0
|19
|4
|L. Cavaliere *
|11:11
|4
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|5
|5
|J. Robinson *
|18:29
|7
|2/8
|25%
|1/3
|33.3%
|1/5
|20%
|2/4
|50%
|0
|1
|1
|5
|2
|4
|0
|0
|1
|7
|S. Herrera *
|12:31
|0
|0/4
|0%
|0/1
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|-3
|8
|J. Rhoden *
|15:48
|6
|2/6
|33.3%
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|0
|2
|1
|1
|0
|3
|9
|L. Stevens
|21:08
|8
|3/8
|37.5%
|1/6
|16.7%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|7
|13
|A. Dokossi *
|21:52
|12
|5/8
|62.5%
|5/8
|62.5%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|5
|4
|9
|0
|1
|3
|1
|0
|17
|15
|M. Faye
|17:42
|3
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|2
|5
|7
|1
|2
|0
|0
|1
|9
|20
|J. Morgan
|16:52
|6
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|0
|2
|12
|22
|A. M'baye
|10:54
|2
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|24
|Y. Ouattara
|15:14
|10
|3/6
|50%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|3/3
|100%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|10
|35
|D. Willis
|13:53
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|3
|5
|TOTAL
|200:00
|81
|29/74
|39.2%
|20/49
|40.8%
|9/25
|36.0%
|14/20
|70.0%
|15
|22
|37
|16
|17
|11
|5
|8
|89
|Partizan Mozzart Bet Belgrade
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|C. Jones *
|23:20
|9
|3/9
|33.3%
|3/8
|37.5%
|0/1
|0%
|3/3
|100%
|1
|2
|3
|6
|1
|2
|1
|0
|10
|2
|S. Milton *
|16:36
|8
|3/7
|42.9%
|3/5
|60%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|2
|4
|1
|0
|1
|3
|5
|D. Osetkowski *
|15:34
|0
|0/5
|0%
|0/2
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|0
|2
|1
|0
|0
|-4
|11
|A. Pokusevski
|17:23
|9
|3/7
|42.9%
|2/4
|50%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|1
|1
|1
|0
|0
|8
|12
|S. Brown
|21:41
|17
|7/14
|50%
|5/10
|50%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|3
|5
|8
|2
|2
|2
|3
|0
|19
|13
|A. Radanov
|05:48
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-2
|17
|I. Bonga *
|22:12
|11
|4/5
|80%
|3/3
|100%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|2
|5
|7
|1
|1
|3
|0
|1
|18
|19
|A. Lakic
|16:16
|5
|2/2
|100%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|4
|1
|0
|0
|4
|23
|T. Jekiri *
|25:27
|15
|7/10
|70%
|7/10
|70%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|2
|4
|6
|3
|2
|0
|2
|0
|22
|24
|B. Fernando
|14:33
|4
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|1
|2
|1
|0
|0
|7
|33
|N. Calathes
|21:10
|12
|5/11
|45.5%
|3/6
|50%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|10
|4
|0
|1
|0
|17
|TOTAL
|200:00
|90
|36/74
|48.6%
|29/53
|54.7%
|7/21
|33.3%
|11/12
|91.7%
|16
|31
|47
|27
|23
|14
|7
|2
|106
