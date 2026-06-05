Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα βρίσκεται και πάλι στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν ενόψει του Game 2 με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens

Ύστερα από 19 μέρες απουσίας λόγω προβλήματος τραυματισμού, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος επιστρέφει και πάλι στην 12άδα του Παναθηναϊκού.

Ο Έλληνας φόργουορντ ταλαιπωρήθηκε από πελματιαία απονευρωσίτιδα με αποτέλεσμα να χάσει τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL, όπως και τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Πλέον είναι έτοιμος να ενισχύσει τους «πράσινους» παίρνοντας θέση στην 12άδα της ομάδας. Αντίθετα έμεινε εκτός ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού για τον δεύτερο τελικό: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μήτογλου.