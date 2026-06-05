Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η άφιξη των «πράσινων» στο T-Center
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Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την άφιξη του Παναθηναϊκού για το Game 2 κόντρα στον Ολυμπιακό.
Λίγη ώρα έχει απομείνει για το τζάμπολ του Game 2 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens (21:00).
Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έφτασε χωρίς κανένα πρόβλημα στο γήπεδο των «πράσινων» για την αναμέτρηση.
Δείτε τα πλάνα του Gazzetta
🟢💥 Η άφιξη της αποστολής του Παναθηναϊκού στο Τ-Center#paobc pic.twitter.com/STiQetf2L3— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 5, 2026
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