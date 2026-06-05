Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την άφιξη του Παναθηναϊκού για το Game 2 κόντρα στον Ολυμπιακό.

Λίγη ώρα έχει απομείνει για το τζάμπολ του Game 2 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens (21:00).

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έφτασε χωρίς κανένα πρόβλημα στο γήπεδο των «πράσινων» για την αναμέτρηση.