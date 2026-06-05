Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η άφιξη των «ερυθρόλευκων» στο T-Center
Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει στο T-Center τον Ολυμπιακό για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL (21:00).
Οι «ερυθρόλευκοι» προηγούνται με 1-0 από το πρώτο ματς στο ΣΕΦ και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φιλοδοξεί να διπλασιάσει τις νίκες της.
Ο Ολυμπιακός κατέφτασε στο Telekom Center Athens σχεδόν δύο ώρες πριν το τζάμπολ χωρίς προβλήματα με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
Η άφιξη αποστολής Ολυμπιακού στο T-Center#OlympiacosBC pic.twitter.com/LMaU05AF76— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 5, 2026
Επιμέλεια: Θοδωρής Σανιδάς
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