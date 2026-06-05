Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού στο T-Center για το Game 2 των τελικών κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει στο T-Center τον Ολυμπιακό για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL (21:00).

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγούνται με 1-0 από το πρώτο ματς στο ΣΕΦ και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φιλοδοξεί να διπλασιάσει τις νίκες της.

Ο Ολυμπιακός κατέφτασε στο Telekom Center Athens σχεδόν δύο ώρες πριν το τζάμπολ χωρίς προβλήματα με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

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Επιμέλεια: Θοδωρής Σανιδάς