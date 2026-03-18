Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έλαμψε για ακόμη μια φορά με τον Ολυμπιακό.

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν είναι ο παίκτης που έχεις συνηθίσει να βλέπεις στην Ευρώπη και το αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία. Ναι, δεν κάνει την καλύτερή του σεζόν, όμως στα δύσκολα ποτέ δεν κρύβεται. Και απέναντι στην πρωτοπόρο της EuroLeague έκανε μια εμφάνιση – δήλωση.

Ο Ολυμπιακός, με τον Γάλλο να κάνει ό,τι θέλει στο παρκέ, πήρε τη νίκη απέναντι στη Φενέρ με 104-87, αποτέλεσμα που δεν αποτελεί απλά μια επικράτηση, αλλά και ένα μήνυμα προς ολόκληρη την Ευρώπη. Διότι όταν ο Ολυμπιακός είναι σοβαρός, καμία ομάδα δεν μπορεί να του αντισταθεί.

Επειδή όμως ξεκινήσαμε με τον Εβάν Φουρνιέ, ας μην χάνουμε τον δρόμο μας για λίγο. Ο ηγέτης του Ολυμπιακού σταμάτησε στους 36 πόντους, κάνοντας ρεκόρ καριέρας, με ποσοστά… οσκαρικά, καθώς μέτρησε 14/20 σουτ εντός παιδιάς (9/11 δίποντα, 5/9 τρίποντα), 3/5 βολές, 3 ασίστ και 36 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Κανονικά, ο Εβάν Φουρνιέ δεν θα περνούσε ούτε απ’έξω από την EuroLeague. Ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία του γαλλικού μπάσκετ, με τεράστιες επιτυχίες με την Εθνική Γαλλίας, με σπουδαία καριέρα στο NBA, το λογικό θα ήταν να συνεχίσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, να βάλει ακόμη περισσότερα εκατομμύρια στην άκρη και να τελειώσει έτσι. Εκείνος όμως αποδείχθηκε… αντισυμβατικός.

Το 2022 ερωτεύτηκε τον Ολυμπιακό και λίγα χρόνια μετά έκανε την υπόσχεσή του πραγματικότητα. Φόρεσε την φανέλα με τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο και ο σκοπός του είναι ξεκάθαρος. Να φέρει τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης. «Πραγματικά πιστεύω πως ο Ολυμπιακός φτιάχτηκε για μένα», είχε πει πρόσφατα σε συνέντευξή του.

Ο κόσμος τον λατρεύει (και όχι άδικα) και εκείνος προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να ανταποδώσει αυτή την αγάπη. Απέναντι στην Φενέρ έδειξε πως άμα βρει ρυθμό, είναι ασταμάτητος. Όμως δεν μένει μόνο εκεί. Αν χρειαστεί παίζει άμυνα, πασάρει τη μπάλα, κάνει την έξτρα προσπάθεια σε κάθε τομή του παιχνιδιού. «Πίστεψέ με, πριν έξι χρόνια έπαιζα πολύ καλύτερη άμυνα. Τα πόδια κουράζονται, αλλά είμαι ανταγωνιστικός και θέλω να κερδίζω. Ξέρουμε όλοι ότι φέτος η άμυνά μας δεν ήταν καλή στο ξεκίνημα της σεζόν και προσπαθούμε όλοι να βελτιωθούμε. Ως ένας από τους πιο έμπειρους και από τους ηγέτες, πρέπει να το δείχνω πρώτος. Όλα ξεκινούν από τον εαυτό σου», είχε πει πριν περίπου δύο μήνες στο Gazz Floor.

Το να έχεις τον Εβάν Φουρνιέ στο ρόστερ σου είναι ευλογία. Φέρνει μια διαφορετική αύρα στο παιχνίδι και αναγκάζει τις άμυνες να κλείνουν πάνω του διαρκώς. Και άλλωστε, όταν βλέπεις τον Φουρνιέ να αφήνει την ψυχή του στο παρκέ, δεν μπορείς παρά να κάνεις κι εσύ το ίδιο.

Πάντως, παρότι έλαμψε τόσο λαμπρά, ο Εβάν Φουρνιέ δεν ήταν μόνος απέναντι στη Φενέρ. Ο Σάσα Βεζένκοβ, πάνω στον οποίο ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έδωσε μεγάλο βάρος της άμυνας, είχε 24 πόντους, ο Τόμας Γουόκαπ μπήκε φουριόζος στο δεύτερο ημίχρονο και τελείωσε το ματς με 7 πόντους και 11 ασίστ (είχε μηδέν και 4 στο πρώτο μισό), ενώ Μιλουτίνοφ, Πίτερς, Γουόρντ, Χολ και ΜακΚίσικ έβγαλαν ενέργεια και έκαναν πολλά «μικρά» πράγματα που ήταν απαραίτητα για τον Ολυμπιακό.

Πλέον ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 21-11 και δείχνει ολοένα και πιο άνετα στην τετράδα, η οποία είναι και ο βασικός στόχος στην κανονική περίοδο. Όπως και να έχει πάντως, όσο ο Εβάν Φουρνιέ παίζει έτσι και βγαίνει μπροστά στα δύσκολα, οι Ερυθρόλευκοι μπορούν να κοιτάζουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

ΥΓ. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ξεκάθαρο πως επειδή κάποιος οπαδός έχει θέση δίπλα από το παρκέ, αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να συμπεριφέρεται στους αθλητές σαν σκουπίδια.

ΥΓ2. Τι παιχτάρα είσαι ρε Τάλεν Χόρτον Τάκερ;

ΥΓ3. 6 ματς ακόμη για τον Ολυμπιακό στην κανονική διάρκεια, με την θέση στην τετράδα να είναι 100% στο χέρι του, ενώ τα τρια ματς με Χάποελ, Βαλένθια και Ρεάλ μοιάζουν και τα πιο κρίσημα.

ΥΓ4. Κάθε φορά φαίνεται το πόσο σημαντικό είναι το βάθος στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Οι απουσίες είναι συχνό φαινόμενο, όμως παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην δεύτερη θέση, καθώς πάντα υπάρχει κάποιος παίκτης να βγει μπροστά.

ΥΓ5. Με τέτοιο ΣΕΦ, κανείς δεν πρόκειται να περάσει από τον Πειραιά!

