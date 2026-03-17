Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την επιβλητική νίκη του Ολυμπιακού στο εξ αναβολής ματς κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός παρέσυρε τη Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας με 104-87 σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Παράλληλα, Χάποελ και Παρτίζαν επικράτησαν των Παρί και Ντουμπάι αντίστοιχα στις υπόλοιπες εξ αναβολή αναμετρήσεις.

Οι εξ αναβολής αναμετρήσεις

Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρί (21η αγωνιστική) 93-82

Παρτίζαν - Ντουμπάι BC (30η αγωνιστική) 88-74

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (14η αγωνιστική) 104-87

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 22-9 Ολυμπιακός 21-11 Ρεάλ Μαδρίτης 20-11 Βαλένθια 20-11 Χάποελ Τελ Αβίβ 19-11 Ερυθρός Αστέρας 18-13 Ζάλγκιρις 17-14 Μονακό 17-14 Παναθηναϊκός 17-14 Μπαρτσελόνα 17-14 Dubai Basketball 16-15 Αρμάνι Μιλάνο 16-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16 Μπάγερν Μονάχου 13-18 Βίρτους Μπολόνια 13-18 Παρί 12-20 Παρτίζαν 11-20 Αναντολού Εφές 10-21 Μπασκόνια 9-22 Βιλερμπάν 8-23

Επόμενη αγωνιστική (31η)

Πέμπτη 19/3

19:00 Βαλένθια–Μπαρτσελόνα

19:30 Αναντολού Εφές–Μονακό

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός–Μπασκόνια

21:30 Μπάγερν–Dubai Basketball

21:45 Παρί–Παρτίζαν

Παρασκευή 20/3

19:45 Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας

21:45 Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ