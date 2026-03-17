Βαθμολογία EuroLeague: Πώς διαμορφώθηκε μετά την επιβλητική νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρ
Ο Ολυμπιακός παρέσυρε τη Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας με 104-87 σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Παράλληλα, Χάποελ και Παρτίζαν επικράτησαν των Παρί και Ντουμπάι αντίστοιχα στις υπόλοιπες εξ αναβολή αναμετρήσεις.
Οι εξ αναβολής αναμετρήσεις
Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρί (21η αγωνιστική) 93-82
Παρτίζαν - Ντουμπάι BC (30η αγωνιστική) 88-74
Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (14η αγωνιστική) 104-87
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 22-9
- Ολυμπιακός 21-11
- Ρεάλ Μαδρίτης 20-11
- Βαλένθια 20-11
- Χάποελ Τελ Αβίβ 19-11
- Ερυθρός Αστέρας 18-13
- Ζάλγκιρις 17-14
- Μονακό 17-14
- Παναθηναϊκός 17-14
- Μπαρτσελόνα 17-14
- Dubai Basketball 16-15
- Αρμάνι Μιλάνο 16-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16
- Μπάγερν Μονάχου 13-18
- Βίρτους Μπολόνια 13-18
- Παρί 12-20
- Παρτίζαν 11-20
- Αναντολού Εφές 10-21
- Μπασκόνια 9-22
- Βιλερμπάν 8-23
Επόμενη αγωνιστική (31η)
Πέμπτη 19/3
19:00 Βαλένθια–Μπαρτσελόνα
19:30 Αναντολού Εφές–Μονακό
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια
21:15 Ολυμπιακός–Μπασκόνια
21:30 Μπάγερν–Dubai Basketball
21:45 Παρί–Παρτίζαν
Παρασκευή 20/3
19:45 Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης
21:15 Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας
21:45 Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ
