ΑΕΚ - Ολυμπιακός 68-95: Τα highlights της νίκης των «ερυθρολεύκων» στη SUNEL Arena
Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα να νικήσει εύκολα την ΑΕΚ στη «SUNEL Arena» με 68-95 και να πάρει το εισιτήριο για τους φετινούς τελικούς της Stoiximan GBL όπου θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό.
Ο Ντόντα Χολ είχε double double με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 22:52 ήταν ο καλύτερος του Ολυμπιακού, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Σάσα Βεζένκοβ (15π.-7ριμπ.), Φρανκ Ντιλικίνα (13π.), Άλεκ Πίτερς (11π.), Μόρις (10π.) και Γουόκαπ (10π.)
Από πλευράς ΑΕΚ καλύτερος ήταν ο Γκρεγκ Μπράουν, ο οποίος είχε 20 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 25:45 ενώ «διψήφιος»ήταν και ο Τζέιμς Νάναλι με άλλους 19 πόντους.
