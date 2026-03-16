Για λόγους ασφαλείας η Μπασκόνια ανακοίνωσε πως οι αναμετρήσεις με την Χάποελ Τελ Αβίβ και την Μακάμπι θα διεξαχθούν «κεκλεισμένων των θυρών».

Χωρίς τη στήριξη του κόσμου της θα παραταχθεί η Μπασκόνια στις δυο συναντήσεις με την Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 34η και 36η αγωνιστική αντίστοιχα της Euroleague.

Οι Βάσκοι στις 27 Μαρτίου φιλοξενούν στη «Fernando Buesa Arena» την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ στη συνέχεια στις 7 Απριλίου, υποδέχονται την Μακάμπι. Οι δύο συναντήσεις θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία φιλάθλων στο γήπεδο, για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, η διοίκηση της ομάδας έσπευσε να διευκρινίσει πως το κόστος των δυο αναμετρήσεων θα αφαιρεθεί από την ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας της επόμενης σεζόν.

Η ανακοίνωση της Μπασκόνια αναφέρει:

«Λόγω των συνθηκών, η Μπασκόνια ανακοινώνει ότι οι αγώνες κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ (27 Μαρτίου) και Μακάμπι Τελ Αβίβ (7 Απριλίου) θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών στη «Buesa Arena».

Λόγω αυτής της συγκυρίας, ο σύλλογος θα ήθελε να ενημερώσει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας ότι θα αφαιρεθεί το κόστος των δύο αυτών αγώνων από την ανανέωση των εισιτηρίων για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, 2026-27».

Προφανώς και δεν είναι κάτι που ήθελαν στη Μπασκόνια, δεδομένου ότι πρόκειται για μεγάλα παιχνίδια, αλλά ήταν αναπόφευκτο να συμβεί, για λόγους ασφαλείας.