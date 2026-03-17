Εξαντλήθηκαν και τα εισιτήρια της τρίτης φάσης για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα.

Το πρωί της Τρίτης 17 Μάρτη η Euroleague ενημέρωσε τον κόσμο πως ξεκίνησε η 3η φάση της διάθεσης των εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας, στην έδρα του Παναθηναϊκού, το Τelekom Center Athens. Και λίγο μετά έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης πως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, με την ζήτηση να είναι τεράστια και σε αυτή τη φάση.

Αναλυτικά

Η ζήτηση για το Final Four της EuroLeague Athens 2026 που παρουσιάζεται από την Etihad συνεχίζει να φτάνει σε νέα ύψη, καθώς όλα τα εισιτήρια που διατέθηκαν κατά τη διάρκεια της Φάσης 3 έχουν επίσημα εξαντληθεί.

Όταν η Φάση 3 άνοιξε στις 17 Μαρτίου στις 10:00, οι οπαδοί ανταποκρίθηκαν για άλλη μια φορά σε τεράστιο αριθμό. Μετά την συντριπτική ανταπόκριση στη Φάση 1 και Φάση 2, οι οποίες οδήγησαν και οι δύο σε πλήρη εξάντληση, η τρίτη κατανομή εξαντλήθηκε επίσης γρήγορα, επιβεβαιώνοντας την τεράστια προσμονή για την κορυφαία διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η ισχυρή ζήτηση υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την παγκόσμια απήχηση του Final Four, καθώς οι οπαδοί σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο επιθυμούν να συμμετάσχουν στο απόλυτο γεγονός της σεζόν στην Αθήνα.

Οι οπαδοί που δεν μπόρεσαν να αγοράσουν εισιτήρια κατά τη διάρκεια της Φάσης 3 θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Η τελευταία φάση πώλησης εισιτηρίων για το ευρύ κοινό θα ξεκινήσει στις 20 Απριλίου στις 10:00, συμπίπτοντας μεταξύ της ολοκλήρωσης της Κανονικής Περιόδου και της έναρξης της φάσης Play-In Showdown.

Η τελευταία φάση πώλησης εισιτηρίων θα περιλαμβάνει επίσης περιορισμένη κατανομή σε πολλαπλές κατηγορίες τιμών και αναμένεται για άλλη μια φορά υψηλή ζήτηση.

Όλες οι λεπτομέρειες για τα εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague Athens 2026, που παρουσιάζεται από την Etihad, είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: https://euroleaguef4tickets.com/en/