Η Βαλένθια συμφώνησε σε επέκταση συμβολαίου με τον Νέιτ Ρίβερς έως και το 2028.

Η Βαλένθια συμφώνησε με τον Νέιτ Ρίβερς για την επέκταση του συμβολαίου του για ακόμη δύο σεζόν με αποτέλεσμα να παραμένει στον σύλλογο έως και το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2027–28.

Ο Ρίβερς διανύει την τρίτη του σεζόν με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ μετρώντας 10.5 πόντους, με 70.4% στα δίποντα και 43% στα τρίποντα μαζί και με 3.2 ριμπάουντ, 0.7 τάπες για μέσο όρο στην EuroLeague. Παράλληλα, έχει αγωνιστεί και στα 57 παιχνίδια της σεζόν 2025–26 χωρίς να χάσει ούτε ένα.

Στη Liga Endesa, μετρά 9.2 πόντους με 40.3% στα τρίποντα και 2.9 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 8.9 μονάδες αξιολόγησης.