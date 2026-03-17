Η Εuroleague ενημέρωσε τον κόσμο πως ξεκίνησε η 3η φάση της διάθεσης των εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας.

Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για τo Final Four της Αθήνας. H Euroleague ενημέρωσε τον κόσμο πως ξεκίνησε η τρίτη φάση για τα εισιτήρια της διοργάνωσης που θα λάβει χώρα στο Telekom Center Athens, την έδρα του Παναθηναϊκού.

Στις 22 Μάη είναι προγραμματισμένοι οι ημιτελικοί, ενώ ο μεγάλος τελικός θα γίνει την Κυριακή 24 Μάη για να πέσει έτσι η αυλαία της διοργάνωσης για τη σεζόν 2025-26.

Οι ημιτελικοί του Final Four της EuroLeague 2026 θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00 και 21:00 τοπική ώρα (17:00, 20:00 CEST), ενώ ο αγώνας πρωταθλήματος θα ξεκινήσει την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00 τοπική ώρα (20:00 CEST).

Οι οπαδοί που θα εξασφαλίσουν εισιτήρια θα έχουν επίσης πρόσβαση στον αγώνα πρωταθλήματος adidas NextGen EuroLeague (18:00 τοπική ώρα, 17:00 CEST), ο οποίος θα αντικαταστήσει τον παραδοσιακό αγώνα για την τρίτη θέση στο Telekom Center Athens πριν από τον αγώνα πρωταθλήματος της EuroLeague.

