Ναν: Ταξίδι-αστραπή στις ΗΠΑ - Πότε επιστρέφει
Ταξίδι-αστραπή στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιεί ο Κέντρικ Ναν, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της γιαγιάς του.
Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR ζήτησε και έλαβε ειδική άδεια από την ομάδα προκειμένου να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρευρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του. Σύσσωμη η οικογένεια του Παναθηναϊκού AKTOR, εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Κέντρικ και στέκεται στο πλευρό του ίδιου και της οικογένειάς του.
Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να δώσει κανονικά το παρών στην προπόνηση της Πέμπτης (19/3) εν όψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα την Παρασκευή (20/3, 21:15) στο Telekom Center Athens.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αναφέρει:
«Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και έλαβε ειδική άδεια από την ομάδα προκειμένου να μεταβεί στις ΗΠΑ για να παρευρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του. Σύσσωμη η οικογένεια του Παναθηναϊκού AKTOR, εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Κέντρικ και στέκεται στο πλευρό του ίδιου και της οικογένειάς του. Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να δώσει κανονικά το παρών στην προπόνηση της Πέμπτης (19/3) εν όψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα».
Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και έλαβε ειδική άδεια από την ομάδα προκειμένου να μεταβεί στις ΗΠΑ για να παρευρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 16, 2026
Σύσσωμη η οικογένεια του Παναθηναϊκού AKTOR, εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Κέντρικ και στέκεται στο πλευρό του ίδιου και της…
