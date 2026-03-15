Η Μπούργος επικράτησε (107-96) της Μπασκόνια για την 22η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, με τους Βάσκους να δείχνουν το κακό πρόσωπο πριν τον Ολυμπιακό.

Παίζοντας σε υψηλό ρυθμό στην επίθεση και έχοντας επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων η Μπούργος κυριάρχησε (107-96) της Μπασκόνια για την 22η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος (Liga Endesa), λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Πέμπτη (19/3, 21:15) στο ΣΕΦ για την 32η αγωνιστική της Euroleague.

Οι γηπεδούχοι πλέον έχουν ρεκόρ 6-16 και βρίσκονται στην 15η θέση, ενώ οι Βάσκοι μετρούν 14 νίκες και 7 ήττες και είναι στην 6η θέση της βαθμολογίας. Η Μπούργος από τα πρώτα λεπτά είχε τον έλεγχο (29-24 στο 10’) παίζοντας σε υψηλό ρυθμό και η Μπασκόνια που δεν χρησιμοποίησε τον Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό έδειχνε πολύ χαλαρή στην άμυνα, γεγονός που αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στο 59-43 (στο 20’) με το οποίο πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα οι παίκτες των δυο ομάδων.

Με τον Ραούλ Νέτο να ηγείται στην περιφέρεια και τους Σάμουελς, Γκούντμουντσον, Ντίεζ, Χαπ και Κορμπαλάν να δίνουν λύσεις έφτασε τη διαφορά στο +29 (91-62 στο 30’), γεγονός που οδήγησε στη χαλάρωση στην τελευταία περίοδο τους παίκτες της Μπούργος. Αυτό το γεγονός εκμεταλλεύτηκε η Μπασκόνια και με το επιμέρους 34-16 στο τέταρτο 10λεπτο με πρωταγωνιστή τον Μάρκους Χάουαρντ περιόρισε την έκταση της ήττας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-24, 59-43, 91-62, 107-96.

ΜΠΟΥΡΓΟΣ (Φίσακ): Σάμουελς 15 (1/1 τριπ.), Νζόσα 4, Γκούντμουντσον 10 (2/3 τριπ., 8 ασίστ), Ρούμπιο 3 (1/2 τριπ.), Αλμαζάν, Κορμπαλάν 11 (1/2 τριπ., 6 ριμπ., 4 ασίστ), Ντίεζ 12 (2/4 τριπ., 4 ριμπ.), Νέτο 14 (4 ριμπ., 4 ασίστ), Χαπ 16 (10 ριμπ., 2 ασίστ), Μέιντλ 14 (7 ριμπ., 3 ασίστ), Φίσερ 5, Ταμπόντα 3.

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Γκαλμπιάτι): Χάουαρντ 26 (5/13 τριπ.), Ντιακιτέ 14 (2/6 τριπ., 4 ριμπ.), Βιλάρ 8 (1/1 τριπ., 4 ριμπ.), Ομορούγι 9, Σπανιόλο, Φόρεστ 19 (2/3 τριπ., 8 ριμπ., 5 ασίστ), Έντουαρντς 3, Ραντζεβίτσιους 9 (5 ριμπ.), Φρις 8 (2/6 τριπ., 4 ριμπ.).