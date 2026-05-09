Η Βαλένθια βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν νέο «πονοκέφαλο», καθώς το εξαντλητικό πρόγραμμα της Liga ACB, την αναγκάζει να ζητήσει αλλαγές από τη διοργανώτρια αρχή εν όψει του Game 5 με τον Παναθηναϊκό.

Η Βαλένθια κατάφερε κάτι που έμοιαζε πολύ δύσκολο στο ξεκίνημα της σειράς με τον Παναθηναϊκό, να κάνει το 2/2 στην Αθήνα και να την φέρει σε πλήρη ισορροπία στέλνοντάς τη σε Game 5 στην έδρα της που θα κρίνει το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο για το Final Four.

To πολυαναμενόμενο πέμπτο παιχνίδι της πιο συναρπαστικής σειράς στα φετινά Playoffs θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου στη Roig Arena, ωστόστο παράλληλα τρέχουν οι εγχώριες υποχρεώσεις που δημιουργούν προβλήματα στον προγραμματισμό.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ έχει παιχνίδι για τη Liga ACB την Κυριακή (10/05) με την Μπασκόνια στις 19:00, ενώ ακολουθεί και το ματς με τη Σαραγόσα την Πέμπτη, καθώς το ισπανικό πρωτάθλημα έχει διπλή αγωνιστική αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα, το ματς με τη Σαραγόσα είχε οριστεί αρχικά για την Τετάρτη, αλλά άλλαξε για την Πέμπτη (14/05) την επομένη του Game 5.

H Bαλένθια μπροστά σε ένα τόσο εξαντλητικό πρόγραμμα και με φόντο το ματς της χρονιάς που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four ξεκίνησε συζητήσεις με την ACB, όπως αναφέρει η ισπανική «AS» προκειμένου να αναβάλει ή να μεταθέσει τα παιχνίδια, ώστε να επικεντρωθεί πλήρως στο ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Αν γίνει η αναπόφευκτη σύγκριση, ο Παναθηναϊκός αυτό το διάστημα έχει απαλλαγεί από τις εγχώριες υποχρεώσεις του, καθώς αναβλήθηκε το πρώτο παιχνίδι με τη Μύκονο που ήταν προγραμματισμένο για την Τετάρτη εν όψει των Playoffs της GBL.

Aν η Βαλένθια δεν καταφέρει να περάσει το αίτημά της, είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τους βασικούς της παίκτες, αποφεύγοντας υπερβολική καταπόνηση που μπορεί να κοστίσει σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της ιστορίας της. Έτσι, αναμένεται να αγωνιστεί στα ματς πρωταθλήματος με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής για τους πρωτοκλασάτους παίκτες και με τη χρησιμοποίηση των τριών παικτών Κ22 που επιτρέπει ο κανονισμός (Άλεξ Μπλάνκο, Χόρχε Καρότ και Τομάς Τάλτσις).