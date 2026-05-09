Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων για την αναμέτρηση κόντρα στον Κολοσσό, ενόψει των play-offs της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Κολοσσό στον πρώτο γύρο των play-offs της Stoiximan GBL, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να κάνει γνωστό τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων.

Συγκεκριμένα το Game 1 είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη (13/05) στις 17:00 στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον Κολοσσό

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο αγώνα της προημιτελικής φάσης των Playoffs της Stoiximan GBL ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης 17:00, έχει ήδη ξεκινήσει.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, για την προστασία τους, να προμηθεύονται εισιτήρια ΜΟΝΟ μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet.

Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Μ.Επ.).

Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ για τους αγώνες της STOIXIMAN GBL ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

Επίσης, ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι για την προημιτελική και ημιτελική φάση των Playoffs, θα είναι σε ισχύ τα mini season plans του δεύτερου γύρου της Stoiximan GBL.

Ελάτε με την παρέα σας και ζήστε την εμπειρία!!!

Ο στόχος της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ είναι να έρθει όλο και περισσότερος κόσμος στο STOIXIMAN GBL Πρωτάθλημα. Για αυτό λοιπόν δημιούργησε κατηγορίες εισιτηρίων για όλους τους φιλάθλους που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν την ομάδα μας από κοντά και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία.

Αναλυτικότερα έχει ως ακολούθως:

Παρέα 4 ατόμων

Μπορείτε να αγοράσετε τέσσερα εισιτήρια με έκπτωση 40% επί του συνόλου.

Παρέα 3 ατόμων

Μπορείτε να αγοράσετε 3 εισιτήρια με έκπτωση 30% επί του συνόλου.

Παιδικό εισιτήριο

Το παιδικό εισιτήριο θα έχει έκπτωση 50% επί της τιμής του εισιτηρίου του παιδιού (μέχρι 17 ετών).

NOVA PADU

1 + 1 εισιτήριο στα τμήματα 225 και 325.

Δωρεάν είσοδος σε παιδιά μέχρι 5 ετών (χωρίς εξασφαλισμένη θέση)

ΑΜΕΑ:

Το link που μπορούν να χρησιμοποιούν τα ΑΜΕΑ είναι το:

https://www.olympiacosbc.gr/el/community-el/filoksenia-paidion.html

PLAY - LEARN & WATCH THE GAME !!

Οι θύρες θα ανοίγουν 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα για πολύ παιχνίδι πριν το θέαμα των αγώνων με πολυθεματικές δράσεις στις Εισόδους και στην Fun Fan Zone!

Συγκεκριμένα από την περσινή σεζόν κάτω από την είσοδο της Θύρας 2 και Θύρας 3 θα βρείτε την διαμορφωμένη Fun Fan Zone με ελεύθερη πρόσβαση για όλους και άπειρη διασκέδαση!

Φέτος ενισχύεται το ψυχαγωγικό πρόγραμμα με εκπαιδευτικές πινελιές!

Στη Fun Fan Zone εκτός από τα παιχνίδια, θα δείτε την νέα παιδική βιβλιοθήκη, δημιουργικές θεματικές γωνίες και το νέο project «ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ!» με ώρα εκκίνησης 90λεπτά πριν την έναρξη των αγώνων!

Ενημερωθείτε τις επόμενες ημέρες αναλυτικά για όλα τα θέματα και ανά αγώνα η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

στο link :

https://www.olympiacosbc.gr/el/community-el/fanscorner/8772-fan-fun-entertainment.html»

