Παναγιώτης Αγγελόπουλος: Στο ΟΑΚΑ για την συναυλία των Metallica
Οι Metallica τα... έσπασαν στο ΟΑΚΑ, με περίπου 80 χιλιάδες θαυμαστές του σπουδαίου συγκροτήματος να απολαμβάνουν μια φαντασμαγορική συναυλία. Ένας εξ αυτών ήταν και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
Ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, παρέα με την σύζυγό του, βρέθηκε στο ΟΑΚΑ, όπου απόλαυσε τους ηγέτες της heavy metal, οι οποίοι, εκτός των τεράστιων επιτυχιών τους, τραγουδήσανε και στα ελληνικά!
Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος θα βρεθεί ξανά στο χώρο του ΟΑΚΑ και συγκεκριμένα στο Telecom Center Athens στις 22 Μαΐου, όταν και θα διεξαχθεί ο ημιτελικός του Final Four, με τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται απέναντι στην Φενέρμπαχτσε.
