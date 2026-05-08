Το πανόραμα των playoffs της EuroLeague: Στο Final Four η Φενέρ, για την πρόκριση στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Final Four σε Game 5 απέναντι στη Βαλένθια, ενώ η Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της Αθήνας.

Η Βαλένθια έφυγε με το «διπλό» από το Telekom Center Athens, κάνοντας το 2-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε μια σειρά όπου έχουν σημειωθεί τέσσερις εκτός έδρας νίκες!

Έτσι, η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα στο Game 5 που θα διεξαχθεί στη Roig Arena.

Στο πρώτο χρονικά ματς της βραδιάς, η Φενέρμπαχτσε χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο για να φύγει με το διπλό από το Κάουνας, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 90-94 και πλέον θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό.

Ολυμπιακός-Μονακό 3-0

Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1

Βαλένθια-Παναθηναϊκός 2-2