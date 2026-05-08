Το πανόραμα των playoffs της EuroLeague: Στο Final Four η Φενέρ, για την πρόκριση στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός
- Ολυμπιακός-Μονακό 3-0
- Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1
- Βαλένθια-Παναθηναϊκός 2-2
- Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις 3-1
Η Βαλένθια έφυγε με το «διπλό» από το Telekom Center Athens, κάνοντας το 2-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε μια σειρά όπου έχουν σημειωθεί τέσσερις εκτός έδρας νίκες!
Έτσι, η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα στο Game 5 που θα διεξαχθεί στη Roig Arena.
Στο πρώτο χρονικά ματς της βραδιάς, η Φενέρμπαχτσε χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο για να φύγει με το διπλό από το Κάουνας, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 90-94 και πλέον θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό.
Ολυμπιακός-Μονακό 3-0
- Game 1: Ολυμπιακός - Μονακό: 91-70
- Game 2: Ολυμπιακός - Μονακό 94-64
- Game 3: Μονακό - Ολυμπιακός 82-105
Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1
- Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82
- Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75
- Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69
- Game 4: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87
Βαλένθια-Παναθηναϊκός 2-2
- Game 1: Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 67-68
- Game 2: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 105-107
- Game 3: Παναθηναϊκός - Βαλένθια 87-91
- Game 4: Παναθηναϊκός - Βαλένθια 86-89
- Game 5: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (13/5, 22:00)
Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις 3-1
- Game 1: Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις: 89-78
- Game 2: Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις 86-74
- Game 3: Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε 81-78
- Game 4: Ζάλγκιρις - Φενέρμαχτσε 90-94
