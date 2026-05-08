Το πανόραμα των playoffs της EuroLeague: Στο Final Four η Φενέρ, για την πρόκριση στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός

Το πανόραμα των playoffs της EuroLeague: Στο Final Four η Φενέρ, για την πρόκριση στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Final Four σε Game 5 απέναντι στη Βαλένθια, ενώ η Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της Αθήνας.

Η Βαλένθια έφυγε με το «διπλό» από το Telekom Center Athens, κάνοντας το 2-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε μια σειρά όπου έχουν σημειωθεί τέσσερις εκτός έδρας νίκες!

Έτσι, η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα στο Game 5 που θα διεξαχθεί στη Roig Arena.

Στο πρώτο χρονικά ματς της βραδιάς, η Φενέρμπαχτσε χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο για να φύγει με το διπλό από το Κάουνας, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 90-94 και πλέον θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό.

Ολυμπιακός-Μονακό 3-0

Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1

Βαλένθια-Παναθηναϊκός 2-2

Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις 3-1

@Photo credits: ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     