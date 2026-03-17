Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε στο Μόντε Κάρλο να κλείσει την προηγούμενη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague με 2/2, αφού μετά τη νίκη επί της Παρί (87-104), ηττήθηκε με 81-80 από τη Μονακό.
Πλέον, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ετοιμάζεται για διαδοχική διπλή αγωνιστική, αρχής γενομένης από απόψε (17/3), όπου υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ, στο εξ' αναβολής ματς της 14ης αγωνιστικής.
Το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:15 και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
