Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (17/3) εξ' αναβολής αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρ.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε στο Μόντε Κάρλο να κλείσει την προηγούμενη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague με 2/2, αφού μετά τη νίκη επί της Παρί (87-104), ηττήθηκε με 81-80 από τη Μονακό.

Πλέον, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ετοιμάζεται για διαδοχική διπλή αγωνιστική, αρχής γενομένης από απόψε (17/3), όπου υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ, στο εξ' αναβολής ματς της 14ης αγωνιστικής.

Το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:15 και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.