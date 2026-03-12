Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το Μονακό και ετοιμάζει ταξίδι για την Ελλάδα! Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των Πειραιωτών έως το τέλος της regural season.

Ο Ολυμπιακός λέει αντίο στη Γαλλία και επιστρέφει στο ΣΕΦ για τα επόμενα δύο ματς της κανονικής περιόδου.

Η συνέχεια του Ολυμπιακού έχει... διαβολοβδομάδα με Φενέρ (εξ αναβολής) και Μπασκόνια στο ΣΕΦ, σε δύο παιχνίδια όπου η νίκη μοιάζει μονόδρομος για τους Πειραιώτες.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού: