Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα ως το φινάλε της regular season
Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το Μονακό και ετοιμάζει ταξίδι για την Ελλάδα! Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των Πειραιωτών έως το τέλος της regural season.
Ο Ολυμπιακός λέει αντίο στη Γαλλία και επιστρέφει στο ΣΕΦ για τα επόμενα δύο ματς της κανονικής περιόδου.
Η συνέχεια του Ολυμπιακού έχει... διαβολοβδομάδα με Φενέρ (εξ αναβολής) και Μπασκόνια στο ΣΕΦ, σε δύο παιχνίδια όπου η νίκη μοιάζει μονόδρομος για τους Πειραιώτες.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:
- 14η αγωνιστική (17/03, 21:15): Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (εξ αναβολής)
- 32η αγωνιστική (19/03, 21:15): Ολυμπιακός-Μπασκόνια
- 33η αγωνιστική (24/03, 21:30): Βαλένθια-Ολυμπιακός
- 35η αγωνιστική (03/04, 21:00): Βιλερμπάν-Ολυμπιακός
- 36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
- 37η αγωνιστική (09/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός
- 38η αγωνιστική (16/04, 21:15): Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο
