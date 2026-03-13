Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για την ήττα του Ολυμπιακού στο Μονακό και την μέτρια εικόνα που έδειξαν εκεί οι Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός είχε τις τέλειες συνθήκες απέναντι στην Μονακό. Η ομάδα μόλις είχε χάσει τον προπονητή της, ο οποίος βαρέθηκε να παλεύει με… τέρατα και αποχώρησε. Δύο μεγάλοι παίκτες όπως οι Νίκολα Μίροτιτς και Έλι Οκόμπο είδαν το ματς με πολιτικά από την άκρη του πάγκου. Ο Μάικ Τζέιμς, λόγω της διαμάχης με την ομάδα, εμφανίστηκε στο γήπεδο τελευταία στιγμή. Παρόλα αυτά, κάποιος άργησε ακόμη περισσότερο να εμφανιστεί στο παρκέ. Ποιος; Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο... υπόγειο Gaston Medecin (είναι κάτω από το ποδοσφαιρικό γήπεδο της Μονακό το μπασκετικό κλειστό) δεν έδειξε αυτά που ήθελε. Ειδικά στο ξεκίνημα!

Οι Πειραιώτες, εκτός από τον Μιλουτίνοφ και σε έναν βαθμό τον Πίτερς, δεν εμφανίστηκαν στο πρώτο δεκάλεπτο. Και αυτό συνεχίστηκε και μέχρι το 12’, όταν και η Μονακό βρέθηκε μπροστά με 29-14. Τι κι αν ο Γιώργος Μπαρτζώκας φώναζε από την άκρη του πάγκου; Τι κι αν οι φίλοι του Ολυμπιακού για ακόμη μια φορά έδωσαν δυναμικότατο παρών; Η Μονακό ήλεγχε τα πάντα. Ο Μιλουτίνοφ όμως επέστρεψε στο παρκέ και ο Ντόρσεϊ πήρε το όπλο του, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να μπει ξανά στο ματς.

Μετά το 43-37 του ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός επέστρεψε και πέρασε ακόμη και μπροστά με 45-47. Το ματς πλέον είχε γίνει σκυλομαχία, με τον Ολυμπιακό να είναι μεν μέσα στο παιχνίδι, αλλά όχι σαν Ολυμπιακός. Πολλές ατομικές ενέργειες, που μπορεί να έφεραν μεγάλα σουτ στους Πειραιώτες, όμως αυτό δεν είναι το μπάσκετ που έχει φέρει την ομάδα του Πειραιά στην ελίτ.

Λίγες συνεργασίες βλέπαμε στον Ολυμπιακό, όμως η Μονακό από πλευράς της δεν μπορούσε και να κάνει το κάτι παραπάνω, έχοντας μόλις 9 παίκτες στην διάθεσή της. Και το βασικότερο ήταν πως από την ερυθρόλευκη πλευρά δεν βλέπαμε σκληράδα. Παρόλα αυτά, η ποιότητά του τον κρατούσε μέσα στο παιχνίδι. Αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος του.

Δύο από τους καλύτερους σουτέρ βολών του Ολυμπιακού, ο Πίτερς και ο Μιλουτίνοφ, αστόχησαν σε βολές. Και η θεία δίκη ήρθε από τον Στράζελ με ένα παλαβό φλόουτερ μπροστά στον Μιλουτίνοφ.

Ακόμη και το πόσο σκ@τ@ τα έκανε ο Ολυμπιακός στο τελευταίο play, με τον Μιλουτίνοφ να παίρνει εν τέλει ένα τρίποντο νίκης, στο οποίο και αστόχησε, δείχνει το πόσο ανέτοιμη πνευματικά ήταν για αυτό το παιχνίδι η ομάδα του Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός έχασε μια χρυσή ευκαιρία να πάρει ένα πολύτιμο «διπλό» απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα, που όμως ήταν στην χειρότερη δυνατή κατάσταση. Και αυτή η ευκαιρία δεν θα επιστρέψει.

Έχει ελαφρυντικά ο Ολυμπιακός; ΦΥΣΙΚΑ και έχει, καθώς οι πενταδάτοι παίκτες για το κενό των οποίων είχαμε πει πως δεν φάνηκε με Παναθηναϊκό και Παρί, συνέχισαν να είναι εκτός. Και ο Ολυμπιακός είναι άλλη ομάδα με τους Σάσα Βεζένκοβ και Τόμας Γουόκαπ μέσα.

Επειδή αναμένεται να τους έχει στα επόμενα ματς, ας μην φέρουμε την καταστροφή τώρα. Το σημαντικό είναι να ξεχάσει άμεσα ο Ολυμπιακός το παιχνίδι, να μην το αφήσει να του γίνει βάρος στην πλάτη και να του προσθέσει έξτρα βάρος στο μεγάλο ματς που ακολουθεί. Γιατί το ματς με την Φενέρ μπορεί να κρίνει πολλά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος με νίκη μπορεί να κοιτάξει ακόμη πιο ψηλά.

Γενικά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάταξη, μια νίκη μπορεί να σε στείλει από την κόλαση στον παράδεισο και το αντίστροφο. Αν αυτή η νίκη / ήττα, έρθει απέναντι σε ομάδα που έχεις παρόμοιους στόχους, τότε μπορεί το πράγμα να γίνει ακόμη πιο περίπλοκο. Ο Ολυμπιακός έχει ακόμη 4 παιχνίδια με ομάδες της πεντάδας και τρια ακόμη που πρέπει να τα προσέξει. Θα έχει λοιπόν αρκετές ευκαιρίες να δείξει το πρόσωπο που πρέπει. Και προσωπικά θεωρώ πως θα το κάνει, γιατί έχω τυφλή εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που κάθεται στην άκρη του πάγκου.

Ακόμη και το ότι πήρε πάνω του την ευθύνη ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δείχνει τη σωστή λειτουργία που υπάρχει εντός της ομάδας. Γιατί ο προπονητής πρέπει να είναι ασπίδα για τον παίκτη στα εξωτερικά πυρά. Όχι να γίνεται ο ίδιος η σφαίρα που ετοιμάζεται να πληγώσει τους παίκτες.

Ο Ολυμπιακός έχει τον καπετάνιο του και θα αντέξει σε όποιες φουρτούνες και να έρθουν. Αλλά εικόνες σαν αυτή του Μονακό πρέπει να εξαφανιστούν και να μην τις ξαναδούμε. Γιατί η προσέγγιση ήταν το βασικό πρόβλημα και ο Ολυμπιακός δεν έδειξε την σκληράδα που τον χαρακτηρίζει εδώ και χρόνια. Αντιθέτως, άφησε τον Μάικ Τζέιμς να παίξει όπως τον βολεύει και να συνεπάρει τους συμπαίκτες του μαζί, οι οποίοι έπαιξαν για την περηφάνια τους και την τιμή τους.

Αυτά για τώρα. Τα υπόλοιπα την Τρίτη το βράδυ, μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρ!

ΥΓ. Ο Μιλουτίνοφ είναι το καλύτερο πεντάρι της Ευρώπης.

ΥΓ2. Τρελαίνομαι που βλέπω τον Μάικ Τζέιμς με τα χρώματα της Μονακό και όχι του Ολυμπιακού. Αν είχε γίνει αυτή η μεταγραφή το 2023 θα ήταν αλλιώς η ιστορία τώρα.

ΥΓ3. Όλοι έχουν δικαίωμα στην κακή βραδιά. Ακόμη κι αν λέγονται Εβάν Φουρνιέ.

ΥΓ4. Ο Τζόσεφ κερδίζει όλο και περισσότερους πόντους με τις εμφανίσεις του και δικαίως.

Σας είπαμε λίγα πράγματα για το τμήμα σκάουτινγκ του Ολυμπιακού και τι έρχεται στο Gazz Floor by Novibet.

