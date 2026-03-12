Σαν να μην έλειψε μια μέρα: Ο Λεσόρ πέτυχε το πρώτο του κάρφωμα και φώναξε «ελάτε»!

Ο Ματίας Λεσόρ ολοκλήρωσε τη φάση με ένα εμφατικό κάρφωμα μέσα σε αποθέωση, κάνοντας τη χαρακτηριστική κίνηση «ελάτε»!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ζάλγκιρις στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague, και τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος πάτησε ξανά παρκέ έπειτα από το Final Four στο Άμπου Ντάμπι και τον μικρό τελικό με τον Ολυμπιακό.

Ο Γάλλος σέντερ ξεκίνησε βασικός απέναντι στους Λιθουανούς. Μάλιστα, ήταν εκείνος που πέτυχε τους πρώτους πόντους στον αγώνα, σκοράροντας από κοντά και στη συνέχεια έκανε ένα εμφατικό κάρφωμα που πανηγύρισε με τη ψυχή του, κάνοντας τη χαρακτηριστική κίνηση «ελάτε»!

Η σύζυγος του Ματίας Λεσόρ, που παρακολουθούσε τον αγώνα από τα court seats του Telekom Center Athens, πανηγύρισε με γροθιά, ενώ ο κόσμος αποθέωσε τον Γάλλο ψηλό, που επέστρεψε στη δράση μετά την πολύμηνη περιπέτειά του.