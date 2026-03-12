Το συγκινητικό μήνυμα του γιου του Ματίας Λεσόρ για την επιστροφή του στην ενεργό δράση. Όλη η οικογένειά του βρέθηκε στο πλευρό του τη σημαντική αυτή ημέρα.

Ο Παναθηναϊκός φιλοδοξεί να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στη Ζάλγκιρις (12/03, 22:00) στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής, προκειμένου να ελπίζει για την πρόκριση προς τα play-offs της EuroLeague, οδεύοντας προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Το θέμα της ημέρας φυσικά είναι η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση μετά από τον Δεκέμβριο του 2024 (με εξαίρεση την εμφάνισή του στον ημιτελικό του Final Four του Άμπου Ντάμπι).

Ο Γάλλος σέντερ περίμενε εδώ και καιρό την επάνοδό του, όπως και ολόκληρος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού. Σε αυτή τη σημαντική μέρα στο πλευρό του βρέθηκε η οικογένειά του. Το «παρών» στις court seats βρέθηκαν οι γονείς του Λεσόρ μαζί με τη γυναίκα του και τον γιο του Μάτσον.

Ο μικρός μάλιστα, κρατούσε ένα πολύ συγκινητικό πανό για να δώσει ώθηση στον πατέρα του γράφοντας: «Προσέξτε! Ο μπαμπάς μου επέστρεψε στο γήπεδο»!