Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις: «Προσέξτε! Ο μπαμπάς μου επέστρεψε!» - Το συγκινητικό μήνυμα του γιου του Λεσόρ
Ο Παναθηναϊκός φιλοδοξεί να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στη Ζάλγκιρις (12/03, 22:00) στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής, προκειμένου να ελπίζει για την πρόκριση προς τα play-offs της EuroLeague, οδεύοντας προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας.
Το θέμα της ημέρας φυσικά είναι η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση μετά από τον Δεκέμβριο του 2024 (με εξαίρεση την εμφάνισή του στον ημιτελικό του Final Four του Άμπου Ντάμπι).
Ο Γάλλος σέντερ περίμενε εδώ και καιρό την επάνοδό του, όπως και ολόκληρος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού. Σε αυτή τη σημαντική μέρα στο πλευρό του βρέθηκε η οικογένειά του. Το «παρών» στις court seats βρέθηκαν οι γονείς του Λεσόρ μαζί με τη γυναίκα του και τον γιο του Μάτσον.
Ο μικρός μάλιστα, κρατούσε ένα πολύ συγκινητικό πανό για να δώσει ώθηση στον πατέρα του γράφοντας: «Προσέξτε! Ο μπαμπάς μου επέστρεψε στο γήπεδο»!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.